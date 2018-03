Nokia tăng thêm 1% thị phần / Nokia sắp thay tướng

Smartphone giá rẻ của Nokia bán tốt hơn hàng cao cấp.

Doanh thu ròng của tập đoàn Nokia đạt 10,005 tỷ euro (tương đương 12,842 tỷ USD), lợi nhuận của hãng đạt 660 triệu euro. Doanh số đã tăng 1% so với thời điểm này năm ngoái và cao hơn 5% của quý trước. Tuy nhiên, lợi nhuận lại sụt giảm.

Nhìn vào phân khúc điện thoại di động, có thể thấy doanh số của hãng đạt 6.800 triệu euro, tăng 3% so với năm ngoái và 2% so với quý trước, lợi nhuận đạt 643 triệu euro, giảm 16% so với quý II năm ngoái và cũng giảm 23% so với quý trước.

Trong quý, điện thoại thông minh của Nokia đã bán ra chiếm gần một nửa doanh số. So với quý II năm ngoái, con số này đã có mức tăng tới 12%.

Tuy nhiên, giá bán trung bình một chiếc smartphone của Nokia giảm mạnh. Nếu như quý II năm ngoái, giá trung bình đạt 181 euro (232 USD) thì hiện chỉ còn 143 euro (tương đương 184 USD), giảm 21%. Điều này cho thấy, các mẫu điện thoại thông minh giá rẻ của hãng bán chạy, trong khi phân khúc cao cấp sụt giảm nhiều.

Trong khi đó, các mẫu điện thoại thường có mức giá trung bình là 39 euro.

Nokia N8, một trong những thiết bị được chờ đợi trong quý III. Ảnh: Engadget.

Sự đi xuống của phân khúc smartphone cao cấp tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của CEO Nokia, ông Olli-Pekka Kallasvuo. Trong một buổi trả lời phỏng vấn kênh CNBC, cựu luật sư này cho biết, "hiện có nhiều suy đoán về vị trí của tôi trong vài tuần qua, điều đó đã ảnh hưởng không tốt tới Nokia và nó phải được kết thúc bằng cách này hay cách khác". Người đứng đầu của Nokia vẫn chưa đưa ra bình luận nhiều về tương lai của mình.

Từ khi giới thiệu chiếc N95 cách đây 4 năm, Nokia chưa đưa ra thêm một chiếc smartphone nào thành công và tạo hiệu ứng như thế. Trong quý III, hãng sẽ trình làng N8, chiếc smartphone chạy Symbian^3 với nhiều trang bị, hy vọng sẽ cạnh tranh được với Apple iPhone hay các thiết bị chạy Android của Google.

Thanh Hằng