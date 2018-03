Foxconn mở rộng sản xuất chuẩn bị cho iPhone 5S / Hình ảnh iPhone giá rẻ dùng vỏ nhựa xuất hiện

Việc kinh doanh Apple từ 2003 đến nay luôn vượt qua dự báo và mong đợi của giới phân tích. Nhưng tình hình hiện tại đang cho thấy tín hiệu không khả quan và giới phân tích đang dự đoán, Apple có thể lần đầu tiên chứng kiến lợi nhuận của mình sụt giảm trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Dự báo cho rằng sức mua iPhone không cao khiến cho lợi nhuận của Apple giảm. Ảnh: Tuấn Anh.

Các nhà phân tích của Citibank quả quyết iPhone 5S sẽ chậm trễ ra mắt hơn dự kiến ban đầu vào mùa hè này, và đây là tín hiệu xấu đối với người sở hữu chứng khoán của Apple. Họ cũng dự báo, lợi nhuận trong quý I đầu năm 2013 của Apple vừa rồi đã giảm tới 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu chỉ tăng thêm 8%. Nếu đúng, đây là mức tăng trưởng thấp nhất của hãng kể từ năm 2009 đến nay .

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho tình hình xấu như trên, như giá thành linh kiện tăng lên trong khi sản phẩm giá rẻ như iPad Mini lại "gặm" mất chính miếng bánh lợi nhuận chủ chốt của Apple. Sức mua kém từ người dùng cũng là một lý do, khi lượng iPhone bán ra trong quý vừa rồi được cho là chỉ đạt 25 triệu chiếc, thấp hơn hẳn so với 35 triệu so với quý trước nữa. Sức tiêu thụ iPad Mini và mẫu Retina cũng được dự đoán là chậm hơn.

Không chỉ Apple, mà ngay cả đối tác sản xuất trực tiếp các sản phẩm cho hãng, Foxconn, cũng cho là gặp khó khăn lớn thời gian vừa qua. Theo một bài viết từ China Business, Foxconn được cho là đã phải nhận lại từ 5 cho tới 8 triệu chiếc iPhone gặp lỗi sản xuất, bị Apple hoàn trả lại về nơi sản xuất. Ước tính nhà sản xuất này phải bỏ ra tới 1,6 tỷ USD để giải quyết hậu quả trên những sản phẩm bị trả lại.

Tuấn Anh