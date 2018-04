Nắm bắt những bất tiện, phiền toái cũng như rủi ro với phương thức thanh toán bằng tiền mặt truyền thống, các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đang dần định hướng tạo ra cổng thanh toán riêng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán tự động nhằm tối ưu tính tiện dụng và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến AutoPay.

Tuyết Anh, nhân viên văn phòng, một trong những khách hàng đầu tiên nhận được ưu đãi của nhà mạng FPT chia sẻ: “Càng lớn tuổi trí nhớ mẹ mình càng kém, đóng tiền điện quên tiền nước, đóng tiền nước thì quên tiền mạng, truyền hình. Mình đi làm ở xa, nên nhà từng bị cắt Truyền hình do quên đóng phí. May có người mách nước đăng kí thanh toán tự động trên Hi FPT, giờ vừa không phải nhớ lịch đóng còn vừa được giảm cước, nhận thêm voucher mua sắm tặng kèm, tính ra lợi hơn nhiều".

Dịch vụ thanh toán tự động (AutoPay) trên hai cổng thanh toán là ứng dụng Hi FPT và website Member FPT triển khai từ đầu năm 2018, dành cho các khách hàng sử dụng Internet và Truyền hình FPT. Khách hàng sẽ được nhận thêm phiếu mua hàng điện tử, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc ưu đãi, chiết khấu và bồi hoàn cước trong các lần thanh toán tiếp theo khi khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tự động (AutoPay) và thanh toán trực tuyến qua ứng dụng Hi FPT và website Member FPT.

Chương trình diễn ra từ 1/4 đến hết 30/6 tại Hà Nội và TP HCM. Trong thời gian này, ngay khi đăng ký thành công và cam kết sử dụng dịch vụ AutoPay trên Hi FPT hoặc Website Member FPT trong 3 tháng, mỗi khách hàng được tặng ngay một mã giảm giá điện tử E-voucher trị giá 300.000 đồng từ các nhà cung cấp Shopee, Canifa, Grab. Sau lần thanh toán thành công đầu tiên với dịch vụ AutoPay, thuê bao sẽ được giảm 5% cước phí cho lần thanh toán đầu tiên và 3% cho lần thanh toán tiếp theo.

Khách hàng đăng ký mới và khách hàng hiện hữu đều được hưởng khuyến mại của chương trình.

Bên cạnh lợi ích dành riêng cho thuê bao trả trước, FPT còn tăng thêm ưu đãi giảm 50.000 đồng cho thuê bao trả trước 6 tháng và 100.000 đồng cho thuê bao trả trước 12 tháng khi thanh toán online qua cổng ứng dụng Hi FPT và Website member.fpt.vn. Các thuê bao trả sau cũng lần lượt được giảm ngay 15.000 đồng vào lần thanh toán đầu tiên và 10.000 đồng cho lần thứ hai trở đi, sau khi thanh toán trực tuyến thành công lần đầu tiên thông qua dịch vụ thanh toán trên.

Mọi thắc mắc liên quan tới chương trình, khách hàng có thể gọi tới số Hotline 1900 6600 hoặc truy cập website https://fpt.vn để được giải đáp.

Thu Ngân