Loa Wilson Audio Alexia Series 2 thế hệ mới

Hai đôi loa Wilson Audio Alexia Series 2 và Alexandria X-2 sẽ "khoe tài" trong triển lãm với kỳ vọng tạo nên hệ thống hi-end ở đẳng cấp tham chiếu. Được giới thiệu vào cuối 2012, Wilson Alexia đã ngay lập tức tạo nên một bước ngoặt lớn của hãng loa Mỹ. Alexia tạo nên một chất lượng trình diễn ultra hi-end ngay cả trong những phòng nghe kích thước trung bình nhỏ.

JBL Everest DD67000

Dù được trình làng khá lâu nhưng mỗi khi có dịp thể hiện tại các triển lãm âm thanh lớn trên thế giới, JBL Everest DD 67000 luôn thu hút được lượng lớn người nghe. Nhà phân phối sẽ đồng loạt giới thiệu "gia đình" nhà Mark Levinson gồm các thiết bị nguồn âm và khuếch đại như đầu đọc tích hợp DAC/Streaming No.519, preamp amp tham chiếu, No.52, No.526 cùng các thiết kế poweramp No.53, No.534, No.536.

Voxativ AC-Pi-Nd

Đây là driver toàn dải có thiết kế hệ thống nam châm Neodymium rất mạnh cho lực từ lên đến 21.500 Gauss. Driver AC-Pi-Nd có màng làm từ gỗ thật, dải tần hoạt động từ 20 đến 20.000 Hz đạt độ nhạy 98 db phù hợp với các loại thùng loa kèn sau (back loaded horn) hoặc có thể kết hợp thêm driver woofer tạo thành kết cấu loa hai đường tiếng.

Siêu loa Unison Research Malibran và Accuphase P-7300

Đến từ Italy, Malibran, siêu loa đầu bảng của thương hiệu Unison Research với kết cấu thùng loa thể tích lớn lên đến gần 150 lít và hệ thống driver đặc biệt phức tạp sẽ là một trong những điểm thu hút nhất của triển lãm. Unison Research Malibran sở hữu 12 driver được bố trí đặc biệt phức tạp ở cả 3 mặt loa. Chưa hết, đều đáng ngạc nhiên là mặt sau của Malibran còn được trang bị thêm 4 loa tweeter cùng loại.

Đơn vị trình diễn sẽ phối ghép Unison Research Malibran cùng poweramp Accuphase P-7300 chạy 10 cặp sò Mosfet cho công suất 125W/kênh/8ohm. Điểm nổi bật của Accuphase P-7300 là khả năng giảm thiểu độ ồn với độ nhiễu âm cực thấp (S/N 127dB) và khả năng kiểm soát loa rất tốt với hệ số damping factor DF=1000.

Chario Academy Serendipity và hệ thống khuếch đại PrimaLuna Dialogue Premium

Thêm một đại diện ấn tượng đến từ Italy, Chario Academy Serendipity, được dự báo sẽ có những màn trình diễn ngọt ngào với nhạc tính đẳng cấp cao tại chương trình. Là thiết kế loa đầu bảng thuộc dòng Academy, Serendipity sở hữu thiết kế thùng được ghép từ 2 module với kết cấu phân tần 5 đường tiếng. Chario Academy Serendipity gây ấn tượng sâu bằng lớp gỗ tự nhiên được chế tạo mộc mạc cùng phần đế loa rộng và chắc chắn.

Chất âm ngọt ngào với hiệu ứng sân khấu 3D holographic bởi tiếng của Chario Academy Serendipity sẽ được phối ghép cùng hệ thống gồm preamp PrimaLuna Dialogue Premium, poweramp mono Dialogue Premium HP cùng bộ phụ kiện dây dẫn, ổ cắm, lọc nguồn của thương hiệu AudioQuest.

Tai nghe in-ear FiiO FH1 và F9 Pro

FiiO nhà sản xuất máy nghe nhạc hi-res và tai nghe với nhiều giải thưởng lớn như Red Dot Design, EISA, VPG, HP Fest Award… vừa giới thiệu hai mẫu tai nghe in-ear thế hệ mới là FH1 và F9 Pro, đây cũng là hai trong số những mẫu tai nghe đáng chú ý sẽ xuất hiện tại gian trưng bày và trải nghiệm của đơn vị Fitgear.

Dựa trên thiết kế của mẫu tai nghe rất thành công F9, FiiO FH1 có cùng cấu tạo vỏ lai giữa thiết kế in-ear và over-the-ear được tối ưu để định vị vừa với hầu hết ống tai của người nghe, tạo cảm giác đeo thoải mái nhất ngay cả khi chơi thể thao hoặc tập luyện.

Ở phân khúc cao cấp hơn, FiiO F9 Pro có cấu tạo vỏ housing tvới chi tiết tinh xảo hơn với những đường gân bắt mắt. Với cùng triết lý sử dụng driver hybrid như F9 Pro có số lượng và chất lượng driver tốt hơn. FiiO F9 Pro trang bị một driver dynamic có màng làm từ chất liệu PEK (Polyether Ketone) siêu nhẹ đáp ứng tối ưu âm bass nhanh và lực sâu. Cùng với driver màng PEK, tai nghe kết hợp thêm hai driver BA model 30017 của Knowles của Mỹ, được xem là bộ đôi lý tưởng để khai thác chi tiết dải trung và cao của nguồn âm.

Tai nghe Sennheiser IE 800 S

Là bản nâng cấp từ mẫu IE 800, Sennheiser cho biết IE 800 S cải thiện hơn về chất âm, đặc biệt với thể loại acoustics cùng khả năng tái tạo âm thanh bass. Góp phần nâng cao chất lượng âm thanh cho IE 800 S là sự hợp tác giữa Sennheiser và Comply, hãng chế tạo típ tai nghe bằng bọt biển nổi tiếng.

Mẫu tai nghe earbub đến từ Sennheiser sở hữu driver Extra Wide Band (WXB) giúp giảm tối đa dộ méo tiếng. Với kích thước driver 7 mm kết hợp cùng công nghệ WXB, Sennheiser hứa hẹn âm bass tốt hơn cùng dải treble ấn tượng.

Màn chiếu quang học DNP Super Nova STW

Các "videophile" sẽ có dịp trải nghiệm chất lượng hình ảnh màn chiếu quang học mang thương hiệu DNP. Sản phẩm được giới chơi hình ảnh, hometheater đánh giá cao nhờ khả năng tái tạo hình ảnh sắc nét với độ tương phản cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường mạnh. Với Super Nova STW, ngoài khả năng hấp thụ các tia sáng trực diện từ môi trường ngoài, tạo nên vùng tương phản màu tốt, sắc đen được tăng chiều sâu đáng kể, màn chiếu này đặc biệt còn được chế tạo giúp tối ưu đáng kể góc nhìn.

Ổ cứng Western Digital My Passport

Trên dòng ổ cứng My Passport của Western Digital, ngoài việc sở hữu không gian lưu trữ lớn, người dùng sẽ còn được tặng kèm giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu từ hãng. Toàn bộ dữ liệu của người dùng sẽ luôn được an toàn khi được mã hóa theo công nghệ 256-bit AES. Ổ cứng di động My Passport được Western Digital cung cấp với cá dung lượng 1 TB, 2 TB, 3 TB và 4 TB, đáp ứng được tối đa nhu cầu lưu trữ di động của người dùng.

Mâm đĩa than Elac Miracord 90 Annivesary

Elac đánh dấu mốc lịch sử 90 năm của mình bằng việc giới thiệu mâm đĩa than Miracord 90 Annivesary đi kèm với tonearm và cartridge. Sản phẩm thiết kế với những đường nét tinh tế, có thể biến hóa theo phong cách hiện đại hoặc vintage tùy thuộc vào việc chọn lựa option hoàn thiện.

Mâm đĩa than Miracord 90 Anniversary sử dụng cơ cấu quay bằng dây belt dẹp có tiết diện tiếp xúc lớn. Motor được cách ly với mâm bằng các công nghệ chống rung sử dụng trong thiết kế loa và driver của Elac. Đi kèm với mâm là thiết kế tonearm bằng ống carbon và kim Microline, sản phẩm hợp tác sản xuất với hãng Audio Technica. Mỗi mâm Miracord 90 Anniversary đều được cân chỉnh cần kim chuẩn xác trước khi xuất xưởng.

Ore/power chạy đèn điện tử Signature Mk IIa và Signature 200iQ

VAC - Valve Amplification Company, thương hiệu chế tạo các thiết bị khuếch đại đèn nổi tiếng của Mỹ vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, sẽ có màn "chào sân" với audiophiles tại AV Show 2017. VAC Signature MK IIa có thiết kế mạch full balance, không dùng hồi tiếp âm, sử dụng thiết kế mạch Class A1 và hoàn toàn không dùng tụ nối tầng để đảm báo tín hiệu âm thanh đầu ra đạt độ nhiễu âm thấp nhất có thể.

Poweramp VAC Signature 200iQ có thiết kế vintage ấn tượng với đồng hồ phía trước, mặt máy dày, được tích hợp công nghệ cân chỉnh bias tự động AC iQ Continuous Automatic Bias System. Signature 200iQ chạy mạch công suất Class A1, hồi tiếp thấp (6dB) với 4 bóng suất KT88 cho năng lượng đầu ra 100W Stereo hoặc cấu hình monoblock 200W. Bộ pre/poweramp Signature MK IIa và Signature 200 sẽ được phối ghép với loa Legacy Focus SE, sử dụng nguồn âm music server LH Labs Source Pro, giải mã LH Labs VI DAC và toàn bộ dây dẫn Kubala Sosna dòng Realization.

Phòng phim tham chiếu với reciever Rotel RAP-1580

Rotel RAP-1580 là một trong những receiver cao cấp với khả năng thay thế những bộ pre processor/poweramp đa kênh rời, cả về hiệu năng, chất lượng trình diễn cũng như uy lực. Thiết bị hỗ trợ hai chuẩn surround cao cấp Dolby Atmos 7.1.4 và DTS:X, cung cấp công suất liên tục 100W/8ohm/kênh khi phát cùng lúc 7 kênh và 150W khi chạy stereo. Tại triển lãm, nhà phân phối sẽ set-up phòng phim cỡ lớn với Rotel RAP-1580, hệ thống loa Dynaudio Contour 60, Contour 20 cùng hệ thống máy chiếu 4K, màn chiếu quang học DNP.

Loa Thivanlabs Anteros-9, Anteros-5 và Anteros-3

Anteros-9 là hệ thống loa ván hở có kích thước lớn nhất hiện nay, thiết kế dạng module và được kỳ vọng sẽ tạo được những màn trình diễn ấn tượng với mức chi phí đầu tư khiêm tốn so với những hệ thống của những nhà sản xuất nước ngoài. Hệ thống trình diễn dự kiến tại triển lãm lần này gồm loa Anteros-9 Open Baffle, bộ woofer module rời Anteros Open Baffle Bas Woofer kết hợp với preamp Grand Preamp và bộ ampli đèn 811 Mark IV có cấu hình monoblock chạy 2 bóng công suất 811/kênh. Phần nguồn âm được đảm nhiệm bởi thế hệ đầu DAC kết hợp mạch output đèn với 3 phiên bản Tube Music Processor X-Grand, Grand và Standard.

Triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam (AV Show) lần thứ 13 sẽ diễn ra từ 16 đến 18/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 18 nhà phân phối thiết bị âm thanh hi-end, home theater, các thương hiệu điện tử hi-tech với 19 phòng nghe nhìn.

Đình Nam