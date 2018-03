Big C vừa thành lập tài khoản chính thức trên Line từ đầu tháng 6 để tạo thêm một công cụ giao tiếp hữu ích và nhanh chóng với khách hàng. Nhân dịp này, Line và Big C cùng tổ chức sự kiện tặng coupon cho khách hàng. Theo đó, 10.000 khách hàng đầu tiên gửi thông tin tới tài khoản chính thức của Big C sẽ nhận được coupon trị giá 50.000 đồng. Để tham gia chương trình, người dùng chỉ cần nhắn tên, số điện thoại và tên chi nhánh Big C gần nơi ở nhất.

Thời gian nhận tin nhắn bắt đầu từ 10h ngày 18/6 tới 0h ngày 20/6. Line và Big C sẽ thông báo kết quả trúng thưởng qua số điện thoại khách hàng và phát coupon từ 22/6 tới 28/6. Địa điểm phát coupon sẽ là chi nhánh Big C do người dùng đã đăng ký ban đầu.

Với ưu thế về nền tảng hiện đại và bảo mật, Line cung cấp phương tiện cho Big C dễ dàng tiếp nhận ý kiến và cập nhật thông tin tới hàng triệu khách hàng qua tài khoản chính thức mang tên Big C. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để ứng dụng nhắn tin miễn phí này nhận được sự quan tâm nhiều hơn của người dùng nhờ thông tin hữu ích và giá trị từ Big C. Sự hợp tác giữa hai thương hiệu này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thật sự cho người tiêu dùng Việt Nam.

Qua ứng dụng Line Messenger, người dùng sẽ có cơ hội cập nhật thường xuyên, trực tiếp và nhanh chóng những thông tin khuyến mãi từ Big C. Đặc biệt từ ngày 18/6, Big C sẽ triển khai chương trình khuyến mãi "Sinh nhật vàng cùng ngàn ưu đãi" với hơn 1.000 mặt hàng ưu đãi cùng mức giảm giá lên đến 49%. Các thông tin về chương trình khuyến mãi sẽ thường xuyên được cập nhật qua tài khoản chính thức của Big C trên Line.

Tham khảo thông tin chi tiết chương trình bằng cách tải ứng dụng Line Messenger tại http://line.naver.vn và thêm tài khoản Big C tại phần "Tài khoản chính thức".

Minh Trí