Lenovo ThinkPad X301 dày chưa đến 2,5 cm. Ảnh: Lenovo.

Lenovo ThinkPad X301 có độ dày chưa đến 2,5 cm, nặng chỉ 1,36 kg, cũng được trang bị màn hình 13,3 inch giống X300. Tuy nhiên, so với đời máy trước, khả năng lưu trữ của chiếc máy này ấn tượng hơn, với lựa chọn ổ SSD dung lượng lên tới 128 GB. Không những vậy, hiệu suất hoạt động của X301 cũng cao hơn khoảng 20% so với X300, do được trang bị những công nghệ mới nhất như bộ nhớ DDR3 và bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo hiệu điện thế siêu thấp.

Model mới này được tích hợp ổ ghi DVD siêu nhỏ, lại hỗ trợ cả cổng ra màn hình lớn DisplayPort và VGA-out nên người dùng có thể xem những nội dung độ phân giải cao ở chế độ đa màn hình. Ngoài Bluetooth, ThinkPad X301 cũng có những tùy chọn kết nối băng thông rộng di động tốc độ cao và Wi-Fi để kết nối Internet không dây.

Mẫu máy xách tay này cũng được tích hợp công nghệ ThinkVantage của Lenovo, là công cụ phần cứng - phần mềm hỗ trợ độc đáo nhằm tối đa hoá hiệu suất làm việc của người dùng. Với công cụ Truy nhập kết nối (Access Connection) cải tiến, người dùng có thể sử dụng một giao diện thân thiện để tìm, truy nhập Internet và các kết nối mạng một cách dễ dàng. Ngoài ra, phần mềm Quản lý nguồn điện cải tiến của Lenovo giúp người dùng có thể quản lý hiệu quả những chức năng của máy tính và kéo dài hơn thời lượng hoạt động của pin.

Theo kế hoạch, Lenovo ThinkPad X301 sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 27/8 với giá bán khoảng 3.010 USD.

Anh Linh