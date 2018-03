Laptop bền chắc của Panasonic / LG trình làng hai laptop cực nhẹ / Apple MacBook lên đời / Fujitsu P7230 'đụng' Sony Vaio / Thinkpad T60 - an toàn, tin cậy

Một truyền thuyết của người Trung Quốc kể rằng Ngọc Hoàng thượng đế đã mở ra một cuộc thi tài cho tất cả các loài vật. Theo một dị bản của truyện này, các con thú sẽ phải vượt qua một con sông nước chảy siết, và 12 con vật nào về trước sẽ có tên trên các vì sao trên trời.

Mặc dù nhiều người kỳ vọng con rồng phi thường với món quà vô giá là khả năng bay lượn sẽ có thể về đích trước tiên, nhưng con chuột khôn ngoan lại vươn lên dẫn đầu bảng, trong khi đó con lợn tham ăn, háu đói, cũng giành được vị trí sau cùng trong 12 con vật xuất sắc cuộc đua "vô tiền khoáng hậu" này.

Hãng tin công nghệ Cnet đã tìm ra những điểm tương đồng giữa máy tính xách tay và 12 con giáp (ứng với 12 con vật dẫn đầu trong truyền thuyết), để đưa ra một sự liên hệ rất thú vị, giúp người dùng có thể tham khảo chọn lựa máy tính tùy theo nhu cầu, sở thích và cả tính cách của mình. Tuy nhiên, 12 con giáp trong quan niệm của người Trung Quốc cũng có một số sai khác so với quan niệm của Việt Nam, chẳng hạn con thỏ với con mèo, con trâu với con bò.

Con chuột

Con chuột láu cá là biểu tượng cho sức mạnh trí khôn thay vì cơ bắp. Mặc dù là con vật yếu ớt, chuột đã cố gắng giành được vị trí dẫn đầu trong chu kỳ niên lịch qua mặt cả con trâu (bò) to khỏe và dùng trí khôn để thuyết phục được nó chở qua sông.

Acer Aspire 5583WXMi. Ảnh: Acer.

Óc sáng tạo và sự tháo vát của con chuột khiến ta liên tưởng ngay đến máy tính xách tay Acer Aspire 5583WXMi. Mặc dù không đặc sắc về vẻ bề ngoài, nhưng thiết kế giàu tính năng và tầm giá thấp khiến laptop Acer chiếm ngay vị trí đầu trong "bảng tổng sắp" laptop hàng tháng cũng như một vị trí trong top các laptop tích hợp webcam.

Con trâu

Con chuột quá may mắn sử dụng tiểu xảo đánh lừa, "lấy cắp" vị trí dẫn đầu của trâu. Cả tin, hiền lành và yêu chuộng hòa bình, nhưng con trâu cũng là con vật khó bảo nhất nếu ai đó trót làm cho nó giận dữ.

Laptop nồi đồng cối đá của Panasonic. Ảnh: Cnet.

Với tuổi này, không thể so sánh với một máy tính xách tay liễu yếu đào tơ để vừa đắt đỏ và tốn kém chi phí sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng. Bạn cần một laptop bền chắc để tha hồ "đày đọa" mà ít phải lo lắng đến chuyện hỏng hóc. Các máy tính siêu bền như Panasonic ToughBooks hoặc Dell DTG D620 chính là sự gán ghép hợp lý nhất với loài này.

Con hổ

Con hổ là chúa tể của muôn loài. Dũng mãnh và đầy uy lực, hổ dường như chỉ thua uy danh của Thượng đế mà thôi. Tuy nhiên, "ông ba mươi" đã hơi nóng vội cậy sức liều mình lao thẳng xuống dòng nước trước khi cố gắng tư duy tìm giải pháp hữu hiệu hơn.

Toshiba G30 mạnh mẽ đầy uy lực. Ảnh: Pcmag.

Nếu lòng dũng cảm của hổ được bổ sung thêm với trí thông minh của Toshiba Qosmio G30 hoặc Fujitsu LifeBook N6420 thì con hổ có lẽ đã có thể vừa qua sông dễ dàng vừa theo dõi bản tin trên TV về tình trạng triều cường hay rút và đặt vé đi tàu thủy. Hoặc nó có thể "lên mạng" tải về một bản đồ rồi khám phá ra một con cầu bắc qua ở nơi gần nhất.

Con thỏ (mèo ở lịch ta)

Con thỏ tinh nhanh tỏ ra mình có tính tình đơn giản, nhiều tài lẻ và sống tình cảm. Nhưng xin đừng đánh giá một ai theo vẻ bề ngoài, vì dưới lớp áo mềm mại là những lời dối trá và khát vọng vươn lên dẫn đầu, tìm các sơ hở để đánh bại đối thủ. Mặc dù nhỏ bé, con thỏ đã cố gắng vượt qua con sông bằng những viên đá kè bên dưới.

Samsung X11 mảnh mai, nhanh nhẹn.

Sự thông minh lanh lợi, khéo léo là tính cách của loài thỏ, còn một máy tính di động ứng với nó phải vừa mạnh vừa điệu đà như BenQ S61 hoặc Samsung X11. Hai máy tính này thích hợp dành cho phái nữ vì ngoại hình liễu yếu đào tơ, bóng bảy, duyên dáng giống như loài thỏ (mèo) nhưng chúng thậm chí đủ thông minh để tính toán được độ bền của các viên đá giúp mèo qua sông.

Con rồng

Rồng luôn kiêu hãnh, tự hào vì khả năng biết bay và thậm chí tỏ ý coi thường đề thi tầm thường như vượt qua sông. Nhưng tại sao giỏi giang siêu phàm như thế mà con rồng lại hoàn thành đường đua với thời gian quá chậm đến vậy, chỉ xếp thứ 5 chứ không phải là nhà vô địch? Sự chậm trễ này được đổ lỗi là do lòng cao thượng, vì rồng làm mưa để cứu rỗi các sinh linh trên trái đất và giúp thỏ thở, nên mới đến muộn.

Laptop Vaio AR28GP. Ảnh: Sony.

Rồng không đoạt được "huy chương vàng" nhưng năng lực của nó vốn có thừa. Do đó, chỉ có máy tính xách tay màn hình 20 inch Dell XPS M2010 hoặc máy tính tích hợp ổ quang Blu-ray Sony VAIO AR28GP mới có thể tương xứng nó. Với bộ xử lý lõi kép tiên tiếp và card đồ họa hi-end, các máy tính này đã phá vỡ giới hạn thang điểm của các "hệ quy chiếu", nên dư sức có thể giúp rồng về đích rinh giải nhất trước khi quay về giúp thỏ.

Con rắn

Con rắn có thể là gian ngoan, lươn lẹo hơn cả loài chuột. Yếu ớt, thấp cổ bé họng, nhưng nấp ở móng chân con ngựa, rắn đã rinh về vị trí thứ sáu, nhanh chân hơn ngựa một bậc.

Laptop LG C1 Express có màn hình có thể lật, xoay linh hoạt. Ảnh: Cnet.

Thông minh, khôn lỏi và dễ nóng giận, con rắn dáng uốn éo sẽ cần một máy tính xách tay như HP Pavilion tx1000 hoặc laptop lai máy tính bảng như LG C1, có thể lật xoay màn hình linh hoạt theo hai chế độ bất cứ khi nào cần. Nếu cần sắp lịch hẹn, nó có thể dùng bàn phím cứng, còn khi muốn tạo tin nhắn bằng chữ viết tay bạn có thể chuyển qua chế độ máy tính bảng.

Con ngựa

Con ngựa dù nhanh nhẹn nhưng chỉ về thứ bảy trong cuộc thi sau khi hoảng hốt thấy con rắn núp dưới chân. Con giáp này được biết đến với tốc độ và sức mạnh, làm ta nhớ đến các laptop được thiết kế cảm hứng từ xe hơi như Acer Ferrari 1000 và ASUS Lamborghini VX2. Như loài ngựa, các laptop này cũng nổi tiếng về tốc độ thực thi trong khi ngoại hình cũng quyến rũ và gợi cảm không kém.

Con dê

Trong cuộc so tài, con dê đã thể hiện ưu thế là sức mạnh và độ dẻo dai, và được ví với máy ảnh có độ tin cậy an toàn cao, ThinkPad T60. Mặc dù không hẳn được coi là máy tính bền chắc, nhưng T60 cũng khá tin cậy bộ khung hợp kim magie thiết kế kiểu lồng sóc để bảo vệ an toàn các linh kiện, trong khi ba tầng bảo mật giúp laptop tránh những ánh mắt tò mò gian giảo nhòm ngó dữ liệu.

Con khỉ

Con khỉ nhanh nhẹn được coi là một triết gia bởi vì không có vấn đề gì là nó không giải quyết được. Như vậy, không có máy tính xách tay nào xứng đáng với nó hơn là MacBook. Với thiết kế và giao diện đã đi vào lịch sử và tạo nên bản sắc riêng, MacBook tỏ ra lanh lợi và tháo vát không khác gì "hầu vương" với ứng dụng giải trí iLife và webcam tích hợp.

Con gà

Nec Versa E6200 chi tiết chỉnh chu với các bấm lấy nhanh các phần mềm ứng dụng. Ảnh: FDC.

Gà có vẻ là điểm yếu lớn nhất trong bộ ba dê-gà-khỉ, nhưng gà khéo léo biến mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, lôi kéo bạn bè và cũng khá nhạy cảm trước các vấn đề. Để có thể giữ vững mối liên hệ mật thiết với các bạn bè, liên hệ với loài gà là chiếc NEC Versa E6200 tích hợp webcam và nút mở phần mềm Skype chuyên dụng cho phép đàm thoại với bất kỳ ai ngay tức thời. Không may, vì quá chú ý đến những tiểu tiết mà "gà" không kịp e-mail ngay về cho Ngọc Hoàng và báo động nguy cơ bị tấn công và biến thành món "gà quay Quảng Đông".

Con chó

Loài vật nổi tiếng về lòng trung thành này chỉ xếp thứ 11 trong cuộc thi tìm ra 12 tên cho các vì tinh tú. Mặc dù là một trong những vận động viên bơi lội giỏi nhất trong số những con vật, chó lại về gần cuối bởi quá kỹ tính và sạch sẽ.

Fujitsu P7230 nhỏ gọn, giàu tính năng, pin lâu và đáng tin cậy. Ảnh: Cnet.

Trung thành và tin cậy, chú cún luôn được coi là người bạn tốt nhất của con người. Và so sánh với loài vật này không gì tốt hơn là chiếc Fujitsu LifeBook P7230. Mặc dù, P7230 có đầy đủ tính năng và phong phú kết nối nhưng vẫn giữ được ngoại hình nhỏ gọn, bắt mắt. Tuổi pin dài cũng phản ánh khả năng chịu đựng dẻo dai của các chú linh cẩu.

Con lợn

Là con giáp cuối cùng trong chu kỳ 12 con giáp, con lợn chỉ thiếu chút nữa là không về kịp vì bị Ngọc Hoàng đóng cổng. Nó đến trễ vì mải ăn uống la cà và ngủ nghê suốt dọc đường. Lợn cũng có ít bạn và thích tách ra hơn là chỗ tụ tập đông người. Tuy nhiên, nó có sức mạnh của nghị lực và thường hoàn thành công việc sát nút thời hạn.

S6f có vỏ làm bằng da thật. Ảnh: Watch.impress.

Phần bù cho sự thiếu hoàn hảo về tính cách và chất lượng cho chú ỉn này phải là những laptop siêu đẳng ASUS S6F và ASUS U1. Các laptop này tăng độ sang trọng cho chủ nhân bởi được bọc da thật (chắc chắn không phải là da lợn) trong khi duy trì tốc độ thực thi cần thiết.

T.B. (theo Cnet)