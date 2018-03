Laptop 7 inch giá chỉ 199 USD

Đàn bò sẽ nạp năng lượng cho laptop XO. Ảnh: Engadget.

XO là thiết bị giá rẻ trong dự án One Laptop Per Child (mỗi trẻ em một máy tính) dành cho các nước nghèo. Do các vùng sâu vùng xa thiếu điện nên máy được trang bị thêm bộ phận sạc pin cơ quay tay. Khi chuyên gia Arjun Sarwal của dự án đưa máy đến các làng mạc ở Ấn Độ, anh nghĩ ra ý tưởng tiết kiệm công sức cho người dùng và gửi nó về cho tổ chức.

Mục tiêu của Sarwal là tìm ra nguồn năng lượng giá rẻ cho dân làng. "Nắng ở Mumbai không to, gió thì yếu, mô tơ chạy xăng thì quá đắt, dùng sức nước cũng không tiện", anh cho biết. "Nhưng tôi thấy trong làng có rất nhiều gia súc và quyết định thiết kế một hệ thống tận dụng sức của chúng. Máy phát điện lấy từ xe Fiat rất sẵn vì đó là phương tiện phổ biến ở đây".

XO theo dự định ban đầu có giá 100 USD nhưng do chi phí sản xuất cao nên bị đẩy giá lên gần 200 USD. Hiện trên thế giới có một sồ dòng laptop giá rẻ của Intel, Lenovo, Asus.

OLPC XO Intel Calssmate PC Asus Eee PC Giá: 200 USD

CPU: AMD Geode LX-700 tích hợp chip đồ họa

7.5 inch, 1200 x 900

RAM 256 MB

Ổ flash 1 GB

802.11b/g Wi-Fi

Camera tích hợp, loa, bàn chơi game Giá: 200 USD

CPU: Intel Celeron M tích hợp chip đồ họa

7 inch, 800 x 480

RAM 256 MB

Ổ flash 2 GB

802.11b/g Wi-Fi

Micro tích hợp, loa, bút không dây Giá: 199 - 399 USD

CPU: Intel Mobile tích hợp chip đồ họa

7 inch, 800 x 480

RAM 256 MB - 512 MB

Ổ flash 2 GB - 8 GB

802.11b/g Wi-Fi

Webcam tích hợp, loa, âầu đọc thẻ MMC/SD

Việt Toàn (theo Infoworld)