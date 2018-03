Laptop đắt hàng nhất 2006 / Top 5 laptop bỏ túi / 5 laptop có thể cài Vista nhẹ nhất

Hành trang của những người luôn di chuyển vốn có khá nhiều thứ, nên thông thường các thiết bị hỗ trợ thường phải có kết cấu gọn nhẹ, choán ít diện tích và trọng lượng, chẳng hạn đến khăn mặt cũng phải là loại nén nhỏ như chiếc bánh quy. Laptop cũng vậy, cũng phải là loại siêu gọn nhẹ, có thể bỏ qua tiêu chí cấu hình mạnh mẽ (vì loại này thường nặng) nhưng chỉ cần thực thi nhanh nhạy. Tiêu chí quan trọng thứ hai là tuổi thọ pin, bởi khi đang đi trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc những nơi xa xôi hẻo lánh, theo các tua du lịch người ta không thể có thời gianm có điều kiện cắm điện và ngồi chờ pin xạc.

Dell D420, HP nc2400, Fujitsu P7230, Sony TX57 và Thinkpad X60 là 5 laptop đầu bảng cho tiêu chí này. Tuy nhiên, với các máy đã cài sẵn hệ điều hành Windows Vista như Fujitsu LifeBook P7230 và Sony VAIO VGN-TX57GN, bộ "thước đo" chuẩn cho laptop MobileMark 2005 không thể tính toán được tuổi thọ pin thực tế cho máy, nên thông số này được lấy theo cam đoan của nhà sản xuất.

1. Dell Latitude D420

D420 thể hiện sự thức thời của Dell với hình thức laptop. Ảnh: PChome.

D420 tự hào có thiết kế mỏng nhẹ, bàn phím cỡ chuẩn full-size; tính năng Wi-Fi Catcher phát hiện sóng Wi-Fi cả khi đang tắt máy. Điểm yếu của sản phẩm là màn hình độ phân giải cao khiến hình ảnh bị thu nhỏ lại; chỉ có một lựa chọn CPU. Tóm lại, là máy tính xách tay dành cho doanh nhân nhỏ nhất của Dell, Latitude D420 đã gọi được các thông số tươm tất gọn trong một ngoại hình khá cơ động, mặc dù phải chấp nhận một lựa chọn cấu hình.

Điểm đánh giá: 7,2/10.

Cấu hình CPU Centrino Core Solo 1,2GHz RAM 1 GB (max 2 GB) HDD 60 GB Ổ ghi đĩa quang DVD Card đồ hoạ Intel GMA 950; 224 MB Màn hình 12,1 inch Kết nối 3 x USB2.0; FireWire; VGA, bảo mật TPM, dấu vân tay, đầu đọc Smartcard, thẻ nhớ SD, MMC Nối mạng GigaEthernet; WLAN 802.11a/b/g Kích thước 295 x 210 x 25,4 mm Trọng lượng 1,36 kg Tuổi thọ pin 7 giờ 8 phút (MobileMark '05) Giá tham khảo 1.882 USD

2. Fujitsu LifeBook P7230

P7230 có ngoại hình quyến rũ và cài sẵn hệ điều hành Vista. Ảnh: PClive.

Thế mạnh của Fujitsu LifeBook P7230 là có thiết kế quyến rũ, trọng lượng nhẹ, có nút Eco để tiết kiệm điện và được trang bị ổ quang gắn trong. Nó bị trừ điểm vì sử dụng bộ xử lý một lõi Core Solo khiến năng lực thực thi bị hạn chế, trong khi các nút điều khiển chuột quá nhỏ; và màn hình 10,6 inch cũng nhỏ bé hơn nhiều so với hầu hết các laptop hạng ultraportable. Tóm lại, là một laptop cực nhẹ bóng bảy quyến rũ, P7230 chinh phục người dùng về hình thức nhưng cấu hình tiết kiệm điện lõi đơn khiến nó chỉ thích hợp nhất cho các ứng dụng văn phòng cơ bản.

Điểm đánh giá: 7,1/10.

Cấu hình CPU Core Solo U1400 ULV 1,2 GHz RAM 1 GB HDD 60 GB Ổ ghi đĩa quang DVD đa định dạng 2 lớp Kết nối 2 x USB, FireWire, VGA, Bluetooth, đọc thẻ nhớ SD, MMC, MS, xD Card đồ hoạ Intel GMA 950 Màn hình 10,6 inch 1.280 x 768 px Nối mạng WLAN 802.11a/b/g Kích thước 272,9 x 200,9 x 29,9mm Trọng lượng 1,33 kg Tuổi thọ pin 9 giờ 30 phút (nhà sản xuất cam đoan) Giá tham khảo 2.346 USD

3. Laptop doanh nhân HP Compaq nc2400

Nc2400 có giá khởi điểm cho cấu hình tiêu chuẩn hấp dẫn so với các laptop dòng ultraportable khác. Ảnh: Pchome.

Thế mạnh của nc2400 là giá khởi điểm cho cấu hình tiêu chuẩn thấp so với các máy dòng siêu gọn nhẹ; gồm nhiều tính năng bảo mật then chốt, và bảo hành tới 3 năm. Tuy nhiên, nó thiếu miếng di chuột touchpad và thanh cuốn, ít cổng nối và khe cắm so với các model cạnh tranh. Nhìn chung, mặc dù thiếu vắng các linh kiện mới nhất, máy tính xách tay giá phải chăng HP Compaq nc2400 là sự cân bằng tốt nhất giữa tính năng và tính cơ động xách tay hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển thu nhập trung bình.

Điểm đánh giá: 6,3/10.

Cấu hình CPU Centrino Core Solo 1,2GHz RAM 512 MB HDD 60 GB Ổ ghi đĩa quang DVD Card đồ hoạ Intel GMA 950 Màn hình 12,1 inch Kết nối 2 x USB 2.0; FireWire; VGA, bảo mật TPM, dấu vân tay Nối mạng GigaEthernet; WLAN 802.11a/b/g Kích thước 282 x 213 x 24,8 mm Trọng lượng 1,29 kg Tuổi thọ pin 6 giờ 6 phút (MobileMark '05) Giá tham khảo 1.599 USD

4. Sony VAIO VGN-TX57GN

Laptop nhỏ gọn này có màn hình sắc nét và ổ ghi DVD gắn trong. Ảnh: Sonystyle.

Laptop này được ca ngợi về bàn phím tươm tất tiện dụng, ổ ghi DVD gắn trong, màn hình lộng lẫy và tuổi thọ pin dài. Điểm yếu của sản phẩm là cấu hình không mạnh, hạn chế các cổng nối mở rộng, màn hình hơi nhỏ cho sử dụng hàng ngày.

Tóm lại, mặc dù không có sức mạnh xử lý của một siêu máy tính, nhưng TX57GN ăn điểm bằng nhiều thế mạnh khác. Chẳng hạn, nó đủ nhỏ và nhẹ để bạn có thể mang vác đi khắp nơi, và pin đủ lâu cho hầu hết các ứng dụng thường thức hằng ngày.

Điểm đánh giá: 8,3/10.

Cấu hình Bộ xử lý Centrino Core Solo U1500 1,33 GHz RAM 1.024 MB (max 1.536 MB) Ổ cứng 80 GB Card đồ họa Intel GMA 950 Kết nối 3 x USB2.0; FireWire; VGA-out; S-video out; đọc thẻ nhớ SD, MMC Màn hình 11,1 inch 1.366 x 768 pixel Mạng LAN không dây 802.11a/b/g Khả năng đọc DVD/MP3 không cần vào Win Có Hệ điều hành Win Vista Business Kích thước 272,4 x 195 x 28,5 mm Trọng lượng cả pin 1,25 kg Tuổi thọ pin 9 giờ với pin tiêu chuẩn Sony VGP-BPS5A (nhà sản xuất cam đoan) Giá tham khảo 2.353 USD

5. ThinkPad X60

ThinkPad X60 có thân hình gọn gàng cơ động, thực thi nhanh và pin lâu hiếm thấy. Ảnh: Cnet.

Thế mạnh của X60 là thiết kế vô cùng gọn gàng cơ động, bàn phím hoàn hảo, bảo mật bằng vân tay, hỗ trợ nối mạng diện rộng không dây WLAN; thực thi nhanh, pin lâu hiếm thấy với loại dung lượng cao. Nó chỉ bị phàn nàn về giá bán cao hơn so với các sản phẩm tương đương, thiếu ổ quang tích hợp và không hỗ trợ khe cắm ExpressCard.

Tóm lại, là laptop siêu gọn nhẹ (ultraportable) đầu tiên có bộ xử lý Core Duo, ThinkPad X60 đạt được khả năng thực thi siêu tốc với pin lâu hiếm thấy cùng với bộ tính năng đầy đủ trong một ngoại hình cực gọn. Thinkpad X60 cũng nhận được danh hiệu danh giá Editor's Choice từ tạp chí công nghệ hàng đầu thế giới, Cnet.

Điểm đánh giá: 8,4/10.

Cấu hình Bộ xử lý Centrino Core Duo T2300 1,66 GHz RAM 512 MB (max 2.GB) Ổ cứng 60 GB Card đồ họa Intel GMA 950 Kết nối 3 x USB2.0; FireWire; VGA-out; S-video out; đọc thẻ nhớ SD, MMC Màn hình 12 inch Mạng LAN không dây 802.11a/b/g Hệ điều hành Win XP Home Kích thước 268 x 211 x 35 mm Trọng lượng cả pin 1,43 kg Tuổi thọ pin 8 giờ 16phút (MobileMark '05) Giá tham khảo 2.058 USD

T.B. (theo Cnet)