Đáng chú ý, hai đại gia tại thị trường châu lục là Fujitsu và Lenovo vẫn bị xếp ngoài cuộc đua dù đã cố gắng giảm giá cũng như đưa ra những lựa chọn mới hết sức hấp dẫn.

Dẫu vậy, sự thống trị tuyệt đối của những thương hiệu giá rẻ không đồng nghĩa với việc những chiếc laptop đắt tiền đã hoàn toàn bị người tiêu dùng châu Á lãng quên. Bằng chứng là trong tháng vừa qua, dòng Vaio CR của Sony, Portege R500 của Toshiba và ToughBook CF-W5 của Panasonic cũng được khách hàng tìm mua khá nhiều. Trong khi Sony Vaio CR 11GH hoàn toàn hút hồn các tín đồ thời trang với những lựa chọn về màu vỏ trẻ trung và sành điệu, thì hai sản phẩm của Toshiba và Panasonic lại hấp dẫn giới doanh nhân bởi những phẩm chất vượt trội, như thân hình và trọng lượng cực mỏng nhẹ (R500), hay vô cùng chắc chắn (CF-W5).

1. Compaq Presario V3500 series

Presario V3500 là một trong những series đầu tiên được gắn logo mới. Ảnh: Cnet.

Presario V3500 là một trong những dòng máy tính xách tay đầu tiên được HP gắn cho logo mới, là sự kết hợp hài hòa giữa chữ C và chữ Q - hai chữ cái đầu và cuối làm nên cái tên Compaq. Mặc dù đã quá quen thuộc trên bảng xếp hạng laptop bán chạy tại châu Á trong nhiều tháng gần đây, nhưng phải tới cuối tháng 8 vừa qua, series V3500 mới chính thức đánh dấu sự góp mặt tại thị trường Việt Nam bằng model V3527, cấu hình bao gồm bộ vi xử lý Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, RAM 1 GB và ổ cứng 120 GB, màn hình 14,1 inch với giá bán 1.399 USD (chưa bao gồm thuế VAT).

2. HP Pavilion dv2500

HP Pavilion dv2500 có thiết kế đẹp, nhiều tính năng. Ảnh: Cnet.

HP Pavilion dv2500 sở hữu một loạt những tính năng vô cùng mạnh mẽ, gói gọn trong thân hình khá bắt mắt. Tốc độ hoạt động của máy có thể sánh ngang với những model đắt tiền hơn rất nhiều. Màn hình 14,1 inch có khả năng hiển thị rất tốt. Máy có tính năng bảo mật cao nhờ một cảm biến nhận dạng vân tay. Ngoài ra, HP Pavilion dv2500 còn có tới 2 giắc cắm tai nghe và nhiều cổng kết nối, rất thiết thực cho những người hay sử dụng máy tính ở nhà.

Tuy nhiên, tuổi thọ pin không dài đã khiến cho tính cơ động của máy bị ảnh hưởng. Ngoài ra, sở hữu một cổng HDMI cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh một cổng USB.

Giá tham khảo: 1.099 USD.

3. Sony Vaio VGN-CR 11GH

Sony Vaio VGN-CR 11GH có 5 lựa chọn về màu vỏ. Ảnh: Techgadgets.

Serie Vaio CR được Sony nâng cấp từ dòng C sặc sỡ. Với hình dáng gợi cảm và những màu sắc quyến rũ, dường như chỉ có duy nhất một điểm khác biệt giữa hai đời laptop thời trang này, đó là màn hình của dòng CR lớn hơn, 14,1 inch so với 13,3 inch của dòng C. Kích thước các chiều của chúng gần như bằng nhau. So với model Aspire 4920G của Acer có cùng tầm màn hình 14,1 inch, sản phẩm của Sony tiện dụng và hữu ích hơn, nhưng khả năng di động lại không bằng, do trọng lượng máy lên tới 2,5 kg.

Sony Vaio VGN-CR 11 GH có tất cả 5 màu vỏ khác nhau để người dùng lựa chọn, bao gồm các màu đỏ, xanh, trắng, hồng và đen. Giá tham khảo của sản phẩm này là 1.304 USD.

4. Acer Aspire 5585WXMi

Bộ nhớ của Acer Aspire 5585WXMi có thể nâng cấp lên 4 GB.

Ảnh: Cnet.

Tốc độ xử lý tuyệt vời với bộ vi xử lý Core 2 Duo T7200 2 GHz, bộ nhớ 1 GB (có thể nâng cấp lên tới 4 GB) và ổ cứng 160 GB là những điểm mạnh nhất của Acer Aspire 5585WXMi. Ngoài ra, máy còn sở hữu một webcam tích hợp sẵn, ổ quang DVD đa định dạng và card đồ họa Nvidia GeForce Go 7300 cho chất lượng hình ảnh tuyệt hảo. Hệ điều hành được cài đặt sẵn là Windows Vista Home Premium. Acer Aspire 5585WXMi có màn hình 14,1 inch.

Giá tham khảo tại Việt Nam: 1.460 USD.

5. Acer Aspire 5710Z

Acer Aspire 5710Z mới ra đời đã được đón nhận nhiệt thành. Ảnh: Cnet.

Aspire 5710Z mới được Acer tung ra thị trường cách đây khoảng 2 tháng nhưng đã được khách hàng châu Á đón nhận khá nhiệt tình. Lý do một phần cũng là bởi sản phẩm chỉ có giá khoảng 781 USD. Tuy giá thấp nhưng nếu xét về cấu hình và khả năng hoạt động, sản phẩm mới của Acer không hề tỏ ra lép vế trước các đối thủ hiện có trên thị trường.

Bộ vi xử lý Core Duo T2080 của máy có tốc độ 1,73 GHz, RAM 1 GB, trong khi ổ cứng có dung lượng 80 GB. Ngoài card đồ hoạ Intel 943GML, Aspire 5710Z còn được Acer trang bị cho một ổ ghi DVD đa định dạng. Trọng lượng 2,8 kg của máy cũng không quá nặng so với tầm màn hình 15,4 inch. Sản phẩm mới của Acer cũng được cài sẵn hệ điều hành Windows Vista Home Premium.

6. Acer Aspire 4710

Acer Aspire 4710 có giá rẻ, đầy đủ tính năng. Ảnh: Cnet.

Với những người thường xuyên sử dụng laptop ở nhà, thì một model giá rẻ, có khả năng thực thi một cách trơn tru hầu hết những tác vụ cơ bản như Acer Aspire 4710 là một lựa chọn hợp lý. Ngoài ưu thế về giá thành, chiếc laptop lõi kép này còn được trang bị đầy đủ những tính năng cần thiết, trong đó bao gồm một khe cắm ExpressCard và một cổng ra âm thanh S/PDIF. Thiết kế đơn giản và thân thuộc của bàn phím giúp mang đến sự thoải mái lớn cho người dùng, trong khi phần mềm quản lý hệ thống của máy cũng khá dễ sử dụng. Tuy nhiên, giá rẻ cũng đồng nghĩa với việc Acer Aspire 4710 phải sở hữu một số linh kiện đã lỗi thời, do đó tốc độ hoạt động trong nhiều trường hợp cụ thể không được như ý muốn.

Giá tham khảo: 944 USD.

7. Acer Aspire 4520

Acer Aspire 4520 sở hữu bộ vi xử lý AMD. Ảnh: Cnet.

Acer Aspire 4520 là một chiếc laptop được trang bị bộ vi xử lý AMD Turion 64 MK-38 có tốc độ 2,2 GHz. Tuy dung lượng của bộ nhớ và ổ cứng chỉ ở mức trung bình, lần lượt là 512 MB và 80 GB, nhưng máy vẫn được trang bị một ổ ghi DVD đa định dạng cùng 1 card đồ hoạ Nvidia GeForce Go 7000M chất lượng cao. Ngoài ra, Acer Aspire 4520 còn được tích hợp webcam và cài sẵn hệ điều hành Windows Vista Home Basic. Màn hình của máy có đường chéo 14,1 inch. Máy nặng 2,48 kg.

Giá tham khảo: 716 USD.

8. HP Compaq Business Notebook nx6320

HP Compaq nx6320 có tính năng bảo mật mạnh mẽ. Ảnh: Shoponline.

Mặc dù không được đánh giá cao về ngoại hình, nhưng những tính năng mà HP nx6320 sở hữu đủ để đáp ứng gần như tất cả những nhu cầu dù là cao nhất của giới doanh nhân. Máy sở hữu tính năng bảo mật rất cao, với một cảm biến nhận dạng dấu vân tay và chip bảo mật TPM, trong khi công nghệ chống sốc 3D luôn đảm bảo giữ cho ổ cứng an toàn tuyệt đối trước những va chạm.

Bộ khung của HP nx6320 được mạ lớp chống xước, giúp ngăn ngừa việc để lại vết trong quá trình di chuyển và sử dụng máy hàng ngày. Cùng với tầm giá phải chăng và hỗ trợ hai lựa chọn chip Core Duo và AMD Turion X2, nx6320 thực sự là ứng viên sáng giá cho những người dùng vừa cần cấu hình mạnh, vừa đề cao tính năng và độ an toàn, tin cậy. Sản phẩm được bán tại Việt Nam với mức giá tham khảo 1.430 USD.

9. Toshiba Portege R500

Toshiba Portege R500 là một trong những laptop mỏng nhẹ nhất hiện nay. Ảnh: Cnet.

Portege R500 là chiếc laptop doanh nhân mới nhất và cao cấp nhất của Toshiba. Sự cao cấp đó được thể hiện ngay ở giá thành (tại Việt Nam là 2.860 USD), khiến cho chiếc laptop này trở thành món hàng xa xỉ với ngay cả những doanh nhân cao cấp. Tuy nhiên, đổi lại, khách hàng sẽ được sở hữu một chiếc laptop lõi kép 12,1 inch có ổ quang tích hợp sẵn, và đặc biệt là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ hiếm có đối thủ nào sánh kịp trong thời điểm hiện tại. Sở hữu tính năng bảo mật EasyGuard của Toshiba và bộ pin có tuổi thọ dài, Portege R500 là một lựa chọn hoàn hảo cho những người hay phải di chuyển.

10. Panasonic ToughBook CF-W5

Panasonic ToughBook CF-W5 chịu được tải trọng 100 kg.

Ảnh: Techfresh.

Mặc dù có bề ngoài trông khá "hầm hố", nhưng Panasonic ToughBook CF-W5 lại khá nhẹ. Máy có điểm mạnh ở bộ pin khoẻ và khung máy "cường tráng", có thể chịu được tải trọng lên tới 100 kg. Ổ cứng của ToughBook CF-W5 được trang bị hệ thống chống sốc, giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Máy cũng có khá nhiều màu vỏ khác nhau, tha hồ cho người dùng lựa chọn.

Dẫu vậy, khả năng kết nối của ToughBook CF-W5 chỉ ở mức trung bình. Máy lại không hỗ trợ Bluetooth, không có cảm biến nhận dạng vân tay, bàn phím được thiết kế quá nhỏ. Máy cũng không có nhiều lựa chọn về cấu hình, trong khi nền tảng công nghệ được Panasonic sử dụng trong ToughBook CF-W5 cũng đã là đời cũ.

Mức giá 2.413 USD của máy khá cao, do đó, chỉ những doanh nhân lắm tiền, nhu cầu chỉ dừng ở mức thực thi những tác vụ cơ bản, mà lại hay phải di chuyển nhiều mới thực sự cần đến cỗ máy này.

Anh Linh (theo Cnet)