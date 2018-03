Lenovo Y410 - laptop cho gia đình / Dell XPS M1730 - 'hàng khủng' để chơi game / XPS M1530 - dòng laptop mới nhất của Dell / HP Pavilion dv2600 - laptop giải trí sành điệu / Acer Aspire 4710 bán chạy nhất châu Á / MacBook Air - laptop mỏng nhất của Apple

Tháng đầu tiên của năm mới 2008 tiếp tục khẳng định sự thống trị của các mẫu laptop giá thấp trên thị trường châu Á. Thay vì mua cỗ máy chơi game chuyên dụng Dell XPS M1730 với giá khoảng 3.000 USD, các game thủ đã lựa chọn Acer Aspire 5920G hoặc Dell XPS M1530, với giá bán thấp hơn khá nhiều, trong khi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chơi game.

Với những người dùng bình thường khác, thì những cỗ máy giá rẻ (600-800 USD) chính là sự lựa chọn tối ưu. Dĩ nhiên, tại một thị trường mà người tiêu dùng luôn đề cao vấn đề giá cả, thì chiếc laptop "siêu rẻ" Asus Eee PC không thể không có tên trong danh sách 10 mẫu máy bán chạy nhất tháng.

1. Acer Aspire 2920Z (815 USD)

Acer Aspire 2920Z được thiết kế theo phong cách Gemstone.

Ảnh: Cnet.

Acer Aspire 2920Z được thiết kế theo phong cách Gemstone bởi đội ngũ những nhà thiết kế lừng danh đến từ hãng xe hơi cao cấp BMW, với những đường cong mềm mại, đầy gợi cảm. Tuy được bán với mức giá chưa đến 1.000 USD, nhưng Acer Aspire 2920Z không chỉ được tích hợp ổ quang, mà còn được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Intel Pentium Dual Core T2330 1,6 GHz. Ngoài ra, chiếc laptop 12,1 inch này còn sở hữu RAM 2 GB, ổ cứng 160 GB, card đồ họa Intel GMA X3100 và được cài sẵn hệ điều hành Windows Vista Home Premium.

2. Acer Extensa 4620Z (781 USD)

Acer Extensa 4620Z có giá rẻ. Ảnh: Cnet.

Acer Extensa 4620Z cũng sở hữu bộ vi xử lý Intel Pentium Dual Core T2330 1,6 GHz giống với chiếc Aspire 2920Z, nhưng chỉ có RAM 1 GB và ổ cứng 120 GB. Tuy không hỗ trợ kết nối Bluetooth, nhưng những tính năng còn lại của Acer Extensa 4620Z hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi của đa số người dùng phổ thông. Chiếc laptop 14,1 inch này cũng được tích hợp ổ DVD đa định dạng, card đồ họa Intel GMA X3100 và được cài sẵn hệ điều hành Windows Vista Home Premium. Điểm hấp dẫn nhất của Acer Extansa 4620Z chính là mức giá chỉ 781 USD.

3. Acer Aspire 4520 (780 USD)

Acer Aspire 4520 sử dụng chip AMD và card đồ họa Nvidia. Ảnh: Cnet.

Không nên đánh giá thấp chiếc laptop này chỉ vì nó không được trang bị công nghệ xử lý di động Centrino. Thay vì sử dụng chip Intel, Acer Aspire 4520 được trang bị bộ vi xử lý lõi kép của AMD và card đồ họa rời Nvidia. Tuy không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của các game thủ hạng nặng, nhưng Acer Aspire 4520 có thể chạy tốt các game casual hoặc những trò được phát triển trên nền MMPOG.

4. Compaq Presario V3600 series (1.630 USD)

HP Compaq Presario V3600 có cấu hình khá cao. Ảnh: Pclaunches.

Dòng laptop Compaq Presario V3600 được HP trang bị cho một trong những bộ vi xử lý có tốc độ hoạt động nhanh nhất hiện nay, Intel Core 2 Duo T7500 2,2 GHz, phát triển trên nền tảng công nghệ di động Santa Rosa. RAM của máy có dung lượng 2 GB, ổ cứng 80 GB, ngoài ra máy còn được tích hợp ổ ghi DVD.

HP Compaq Presario V3600 series hỗ trợ chuẩn kết nối Wi-Fi 802.11a/b/g/n, được cài sẵn hệ điều hành Windows Vista Home Basic. Tuy không có webcam nhưng bù lại, chiếc laptop 14,1 inch này được HP trang bị cho một chiếc điều khiển từ xa để quản lý các chức năng đa phương tiện.

5. HP Pavilion dv2600 (1.169 USD)

HP Pavilion dv2600 được thiết kế theo một phong cách hoàn toàn mới. Ảnh: Gadget9.

HP Pavilion dv2600 là một cỗ máy giải trí di động được trang bị khá nhiều phím quản lý chức năng đa phương tiện dạng cảm ứng. Ngoài ra, chiếc laptop 14,1 inch này cũng sở hữu bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, RAM 2 GB (có thể nâng cấp lên 4 GB) và ổ cứng 160 GB. Thậm chí, có model trong series này còn được trang bị ổ cứng có dung lượng lên tới 250 GB. Card đồ họa của HP Pavilion dv2600 là Nvidia GeForce Go 8400M GS.

6. Lenovo Y410 (925-1.010 USD, tùy cấu hình)

Lenovo Y410 là laptop giải trí cho người dùng phổ thông. Ảnh: Hi-news.

Trong khi các series C, N và V của Lenovo nhắm đến đối tượng khách hàng là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì dòng Y lại có đích ngắm là người dùng phổ thông. Giá rẻ là một ưu thế không thể phủ nhận của Y410, nhưng bên cạnh đó, những tính năng mà nó sở hữu cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các đối thủ có cùng tầm giá 1.000 USD như Acer Aspire 4710 hay Dell Inspiron 1420.

Lenovo Y410 sở hữu đầy đủ tính năng hỗ trợ giải trí, như webcam 1,3 Megapixel kết hợp với công nghệ Veriface có khả năng giúp người dùng cài mật khẩu cho máy bằng chính khuôn mặt của mình. Máy cũng được trang bị hệ thống âm thanh khá mạnh mẽ, với 2 loa stereo công suất 1,5 Watt và một loa siêu trầm subwoofer công suất 2 Watt.

7. Apple MacBook Air (1.949 USD)

MacBook Air là laptop siêu mỏng mới ra mắt của Apple. Ảnh: Apple.

Tuy mới ra mắt chưa lâu, nhưng gần như ngay lập tức, Apple MacBook Air đã gây ra một cơn sốt trên thị trường laptop châu Á, nhờ có ngoại hình siêu mỏng, rất đẹp nhưng cũng rất chắc chắn. Tuy nhiên, sau những ấn tượng tốt đẹp ban đầu, MacBook Air đã dần lộ ra các điểm yếu, như không dồi dào về kết nối, tốc độ hoạt động chậm hơn so với các đời MacBook trước. Để có được thân hình mảnh mai, quyến rũ, Apple đã tích hợp cho MacBook Air ổ SSD, thay vì ổ cứng thông thường. Điều này vừa làm đội giá thành sản phẩm, lại vừa làm hạn chế khả năng lưu trữ của cỗ máy.

8. Acer Aspire 5920G (1.315-1.735 USD, tùy cấu hình)

Acer Aspire 5920G bị chê về ngoại hình nhưng được đánh giá cao về chất lượng và khả năng hoạt động. Ảnh: Pcworld.

Bị xem là một trong những chiếc laptop xấu nhất năm 2007, nhưng Acer Aspire 5920G lại được người tiêu dùng châu Á khá ưa chuộng, bởi có giá khá rẻ mà khả năng hoạt động thì miễn chê. Kiến trúc tổng thể của chiếc laptop 15,4 inch này không quyến rũ, với vỏ ngoài màu xám xịt, trông khá cũ kỹ. Không những vậy, vị trí đặt các cổng USB cũng không hợp lý, gây cho người dùng khá nhiều bất tiện.

Bù lại, với bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, RAM 2 GB (tối đa 4 GB) và ổ cứng 160 GB, tốc độ hoạt động của chiếc laptop này đủ để làm hài lòng đa số người dùng. Bên cạnh đó, Acer Aspire 5920G cũng được trang bị khá nhiều tính năng hữu ích.

9. Asus Eee PC 701 (400 USD)

Asus Eee PC có ngoại hình nhỏ gọn hết sức ấn tượng. Ảnh: Cnet.

Tuy có khả năng lưu trữ hạn chế (tối đa 8 GB), lại chỉ được trang bị bộ vi xử lý Intel Celeron M ULV 900 MHz, RAM 512 MB, nhưng Asus Eee PC vẫn đang gây ra một cơn sốt trên thị trường laptop thế giới cũng như tại châu Á, với giá bán chỉ khoảng 400 USD. Máy nặng chưa đầy 1 kg, chạy hệ điều hành Linux.

Tuy có giá rẻ nhưng thiết kế của Asus Eee PC rất sành điệu, không thua kém bất cứ model high-end nào. Không những vậy, chiếc laptop 7 inch này còn được tích hợp webcam và 3 cổng USB. Bộ loa của máy có âm lượng khá to, với chất âm nghe được. Tuy nhiên, do có kích cỡ nhỏ nên bàn phím của máy hơi chật chội, không thoải mái với những người có bàn tay to.

Từ đầu năm 2008, Asus Eee PC chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

10. Dell XPS M1530 (1.988 USD)

Dell XPS M1530 hấp dẫn cả về ngoại hình, tính năng, tốc độ hoạt động và giá thành. Ảnh: Ubergizmo.

Cũng là một chiếc laptop chơi game của Dell, nhưng XPS M1530 không "khủng" bằng M1730, khi không được trang bị tới 2 card đồ họa cùng lúc như người anh em của mình. Tuy nhiên, với bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo T7500 2,2 GHz, RAM 2 GB, ổ cứng 200 GB, chiếc laptop 15,4 inch này có tốc độ hoạt động đủ làm hài lòng hầu hết các game thủ. Bên cạnh đó, Dell XPS M1530 còn được trang bị một cảm biến nhận dạng dấu vân tay, điều khiển từ xa mini và đặc biệt là mỏng và nhẹ hơn khá nhiều những mẫu laptop 15,4 inch khác.

Anh Linh (theo Cnet)