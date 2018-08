Fortnite là trò chơi trực tuyến được phát hành năm 2017, thuộc thể loại bắn súng sinh tồn trong thế giới mở. Người chơi thu thập tài nguyên, vũ khí và các công cụ để giúp cho nhân vật mình điều khiển có thể tồn tại lâu nhất. Bối cảnh trò chơi là Trái đất khi con người không còn tồn tại nhiều trên hành tinh này.

Game có hai chế độ chơi là Save the World và Battle Royale. Trong Save the World, game thủ tham gia vào một nhóm với ba người chơi khác để hoàn thành các nhiệm vụ phòng thủ trước các đợt tấn công của zombie. Còn Battle Royale là chế độ cho phép người chơi so tài với tối đa 100 game thủ khác trên một hòn đảo. Nhiệm vụ chính là nhặt vũ khí, công cụ và tài nguyên sau đó sử dụng chúng để tiêu diệt đối thủ, trở thành người duy nhất còn tồn tại.

Trên thực tế, thành công của trò chơi đến từ chế độ Battle Royale. Nó nổi tiếng tới mức khi nhắc đến Fortnite, nhiều người không biết tới chế độ còn lại và chỉ coi đây là cách gọi tắt của Fortnite: Battle Royale.

Trong tháng 7 vừa qua, game đã đạt doanh thu 1 tỷ USD trên tất cả nền tảng hỗ trợ. Điều này đồng nghĩa với việc nhà sản xuất trò chơi Epic Games đã kiếm được nhiều tiền hơn một loạt các phim bom tấn có doanh thu cao nhất thế giới hồi năm ngoái như Jumanji: Welcome to the Jungle, Spider-Man: Homecoming hay Wonder Woman. Trong tháng 5 vừa qua, lượng người xem thể loại game bắn súng sinh tồn trên toàn thế giới đạt 700 triệu giờ, trong đó có 83% là thời lượng xem Fortnite. Tính đến đầu tháng 6, nó đã được chơi bởi 145 triệu người. Lực lượng này đa dạng và không bị giới hạn bởi giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp...

Theo Bloomberg, Epic Games hiện có giá trị khoảng 8 tỷ USD. Công ty này dự kiến sẽ kiếm được 2 tỷ USD trong năm nay, theo các nhà phân tích. Một thông tin ít người biết tới là Tencent, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, trong năm 2012 đã mua lại 40% cổ phần của Epic Games với giá 330 triệu USD. Bởi khi đó công ty này chỉ được định giá 825 triệu USD.

Thành công của các trò chơi luôn kéo theo sự nổi tiếng của những streamer. Với Fortnite, đó là Tyler Blevins, còn có biệt danh là Ninja. Nhờ việc phát sóng trực tiếp trò chơi này, anh kiếm được 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng) mỗi tháng. Số lượt tương tác trên mạng xã hội của Tyler thậm chí còn nhiều hơn cả ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Fortnite có thể chơi trên thiết bị nào?

Fortnite có thể chơi trên các nền tảng là PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS và đang thử nghiệm trên Android. Là game hỗ trợ đa nền tảng, game thủ chơi trên PC có thể mời những người bạn đang chơi trên console tham gia trận đấu cùng mình.

Với hệ điều hành iOS, game hỗ trợ tất cả iPhone từ 6S trở lên, cũng như iPhone SE với yêu cầu bắt buộc dùng iOS 11. Tuy nhiên, trên các thiết bị di động, người chơi hiện chỉ có thể trải nghiệm chế độ Battle Royale. Còn Save the World nhiều khả năng không được đưa lên nền tảng này, bởi nó sử dụng nhiều bộ nhớ và tài nguyên CPU khi chạy.

Về thời điểm xuất hiện chính thức trên Android, Epic Games trước đó cho biết họ đang nhắm mục tiêu phát hành Fortnite vào mùa hè này. Theo một số nguồn tin, ngày dự kiến là 23/9.

Fortnite kiếm tiền như thế nào?

Mức tăng trưởng lợi nhuận của Fortnite vượt qua các game đình đám như Candy Crush Saga, Clash of Clans hay Pokemon Go.

Trong game, chế độ Battle Royale là miễn phí còn Save the World chỉ khả dụng nếu người dùng mua toàn bộ trò chơi.

Tuy nhiên, doanh thu chính đến từ các giao dịch vật phẩm ảo trong Battle Royale. Người chơi có thể bỏ tiền thật để đổi lấy V-Bucks, tiền ảo trong game, dùng để mua trang phục, phụ kiện, vật phẩm... cho nhân vật của mình. Bên cạnh đó, game cũng bán các gói hỗ trợ, với giá từ 40 đến 150 USD.

Theo Sensor Tower, doanh thu từ phiên bản mobile của Fortnite đem về cho Epic Games khoảng 2 triệu USD mỗi ngày từ người dùng iPhone.

Tại sao Fortnite phổ biến?

Fortnite đang dần vượt mặt đàn anh PUBG.

Xuất hiện khi các game cùng thể loại bắn súng sinh tồn như PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) đang độc chiếm thị trường, Fortnite vẫn gây được sự chú ý bởi cách chơi mới lạ và đồ họa đẹp mắt. Từng bị cho là "nhái PUBG" nhưng giờ Fortnite đã có chỗ đứng vững mạnh của riêng mình, thậm chí không thua kém những trò chơi đi trước.

Khác với đối thủ, cách chơi của game phức tạp hơn khi yêu cầu người chơi phải biết cách xây dựng, phòng thủ, chế tạo... thay vì chỉ cầm súng lên và tìm diệt kẻ địch. Đồ họa của trò chơi cũng sặc sỡ và bắt mắt hơn, dù trên thực tế phiên bản đầu tiên khi mới ra cũng khá âm u và thiếu sức sống.

Một yếu tố được xem là mang lại thành công cho Fortnite là game luôn chào đón những người chơi mới. Các chế độ và cách sắp xếp trận đấu khuyến khích mọi người có những trải nghiệm đồng cấp, thay vì phải đối mặt ngay với cách thách thức hoặc đối thủ quá mạnh mẽ.

Những điều cần biết về Fortnite - game 'đỉnh' của năm Video giới thiệu cách chơi Fortnite.

Trong trò chơi sinh tồn này cũng tích hợp nhiều mini-game nhỏ. Ví dụ game thủ có thể nhảy vào một sân bóng và rủ những người khác cùng đá bóng giải trí. Tất nhiên, nếu không đồng ý, kẻ thù vẫn có thể đáp lại bằng cách xả đạn về phía người chơi một cách bình thường.

Là một trò chơi mang tính xã hội, dễ chơi và khó làm chủ, Fortnite đặc biệt thu hút các game thủ nhỏ tuổi. Đây cũng là lý do biến nó thành mối quan tâm và lo ngại của các bậc cha mẹ và giáo viên tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bảo Nam