Theo Business Insider, PUBG Mobile đạt hơn 100 triệu lượt tải trên Google Play, hơn 8 triệu lượt phản hồi và có số điểm đánh giá trung bình là 4,5/5. Công ty nghiên cứu SensorTower ước tính trò chơi đã được tải xuống hơn 240 triệu lần trên mọi nền tảng và kiếm được hơn 113 triệu USD thông qua các giao dịch mua bán trong game.

PUBG Mobile là phiên bản di động của PlayerUnknown's Battlegrounds, trò chơi trên PC dẫn đầu trào lưu game bắn súng sinh tồn vài năm gần đây, do hãng Bluehole (Hàn Quốc) phát triển.

Tuy nội dung giống nhau, phiên bản trên di động và máy tính có cơ sở người chơi riêng biệt. 100 người sẽ được đưa lên một hòn đảo với các tài nguyên sắp đặt rải rác. Khi game bắt đầu, họ cần phải tìm vũ khí và vật phẩm để tự bảo vệ mình khi khu vực an toàn của hòn đảo bắt đầu co lại. Người chơi hoặc đội cuối cùng còn sống sót sẽ giành chiến thắng.

PUBG Mobile cũng là ứng dụng dẫn đầu mục trò chơi tại thị trường Việt Nam.

Sự thành công của PUBG Mobile trong Best of 2018 phải kể đến sự "giúp sức" từ chính đối thủ Fortnite. Trò chơi này thu hút sự chú ý hơn cả PUBG, nhưng không thể tải xuống từ Google Play. Người dùng phải cài đặt game trực tiếp từ trang web của nhà phát hành.

Ngoài ra, Fortnite cũng được không phát hành ở Trung Quốc, thị trường có số lượng game thủ đông nhất thế giới. Cả PlayerUnknown's Battlegrounds và PUBG Mobile đều đã được Tencent phát hành tại Trung Quốc trước khi chính phủ nước này đưa ra các quy định khắt khe trong việc tăng cường quản lý trò chơi điện tử.

Trong phần còn lại của Best of 2018, công cụ học ngôn ngữ Drops nhận giải Ứng dụng tốt nhất năm 2018. Ở hạng mục do người sử dụng bình chọn, các ứng dụng, trò chơi và phim được yêu thích nhất lần lượt là PUBG Mobile, YouTube TV và phim Avengers: Infinity War.

Bảo Nam