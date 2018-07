Là sản phẩm của hãng Tencent (Trung Quốc), công ty game có doanh thu lớn nhất thế giới, trò chơi có nội dung dựa trên game sinh tồn nổi tiếng trên máy tính có tên PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), do một công ty Hàn Quốc phát triển.

Trong trò chơi này, game thủ một mình hoặc hợp tác cùng với những người khác sẽ tranh đấu trên một hòn đảo rộng lớn. Mỗi trận chiến sẽ có 100 người tham dự, dựa vào việc thu thập vũ khí trang bị xuất hiện rải rác trên đảo để tiêu diệt những người hoặc đội khác. Vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sẽ quyết định phần thưởng và kinh nghiệm mà mỗi người chơi nhận được.

PUBG Mobile - game di động đang 'gây sốt' toàn thế giới Trailer giới thiệu PUBG Mobile.

So với phiên bản nổi tiếng trên máy tính, PUBG Mobile có đồ họa mô phỏng gần như chi tiết và chính xác nhất so với các game ăn theo dòng game đang rất được chú ý này. Tuy nhiên, nó cũng có một số điểm riêng tạo nên đặc trưng, khiến game khác đi so với phiên bản gốc.

Đầu tiên là việc thêm vào hệ thống nhiệm vụ và quà tặng thưởng theo ngày đăng nhập, cũng như quá trình tích lũy nhiệm vụ ngày. Người chơi có thể sử dụng chúng để có được các món trang phục cho nhân vật của riêng mình. Bên cạnh đó là hệ thống thị tộc (Crew) giúp người chơi giữ liên lạc với các game thủ khác, người mà họ đã chơi cùng trong các trận đấu. Nhóm này tách biệt với hệ thống bạn bè của game thủ, khiến cho các danh sách này không còn lộn xộn.

Giao diện bản đồ trong game cũng được thay đổi và tinh chỉnh để phù hợp với người chơi trên thiết bị di động, khi có thể vừa di chuyển và hành động mà vẫn có thể quan sát được toàn bộ hòn đảo. Việc phóng to, thu nhỏ bản đồ cũng chỉ hiển thị ở một nửa màn hình. Các mốc đánh dấu trên bản đồ nhỏ cũng rõ ràng và thường xuyên thay đổi để phù hợp theo tiết tấu của game.

Game thủ có thể chơi một mình hoặc chiến đấu cùng đồng đội trong game.

Cuối cùng, hệ thống nhặt đồ tự động cũng giúp các game thủ rảnh tay hơn khi điều khiển nhân vật khi ưu tiên các trang bị cao cấp hơn cái mà người chơi đang sở hữu. Khi tìm thấy trang bị phù hợp với vũ khí, chúng sẽ tự động được lắp đặt. Tất cả thay đổi được đưa ra để đơn giản hóa trò chơi gốc, giúp người chơi có thể trải nghiệm được một cách đơn giản và thoải mái trò chơi sinh tồn này trên thiết bị di động của mình.

Sau nửa tháng phát hành, game vẫn đang đứng đầu trên các bảng xếp hạng App Store và Google Play tại hàng chục quốc gia, với số lượng tải về lên tới hàng chục triệu lượt. Người chơi Việt cũng chiếm số lượng không nhỏ, với bằng chứng rõ nhất là các hội nhóm game thủ đông đảo trên mạng xã hội. Ngoài ra, cũng không khó để tìm thấy một cái tên tài khoản tiếng Việt trên máy chủ châu Á của game di động này.

Ở cấp độ thấp, game thủ có thể sẽ đối đầu với "máy" trong game.

Theo Kotaku, một trong những yếu tố khiến game trở nên thú vị và lôi cuốn đông đảo người chơi trong thời điểm ra mắt là việc tồn tại hệ thống bot. Đây là những nhân vật ảo, được hệ thống điều khiển tham gia vào các trận đánh như người chơi thật. Tất nhiên, chúng không thể so sánh trí thông minh bằng con người nên rất dễ dàng bị hạ gục. Điều này giúp cho các game thủ có cơ hội lớn hơn trong việc thắng một trận đấu 100 người, điều rất khó xảy ra trên phiên bản PlayerUnknown's Battlegrounds trên máy tính, khi tất cả đối thủ đều là người thật.

Dẫu vậy, nhà sản xuất cho biết những "người máy" này chỉ xuất hiện ở các cấp độ thấp để kích thích người chơi thi đấu và rèn luyện. Chúng sẽ dần biến mất khi các game thủ lên cấp, có trình độ thao tác cao hơn.

Giao diện game được tinh chỉnh đề phù hợp với trải nghiệm trên di động.

"Tuyệt vời! Game mobile như vậy là được 9/10 điểm rồi đấy, thua mỗi PUBG trên PC thôi. Đơn giản vì trên máy tính cấu hình cao, đồ họa chi tiết và điều khiển dễ hơn trên di động", một người dùng Việt bình luận trên Google Play.

"Ban đầu khi biết có phiên bản di động, tôi đã thất vọng. Rất may, sau khi cài đặt nó đã khiến tôi hài lòng. Đồ họa đẹp và chi tiết, mọi thứ hoạt động mượt mà, giao diện ổn cùng lối chơi mang lại trải nghiệm tốt so với các game cùng thể loại. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người kết nối bàn phím và chuột vào điện thoại hoặc iPad của họ. Điều đó tạo ra một lợi thế không công bằng với các game thủ di động. Trò chơi này hoàn toàn xứng đáng với 1 GB dung lượng trên thiết bị của bạn", một người chơi nhận xét trên App Store.

Tuy nhiên, trò chơi cũng có nhược điểm là nó yêu cầu phiên bản Android 5.1.1 trở và 2 GB RAM trở lên trên thiết bị Android. Còn đề xuất với thiết bị iOS là iPhone 6 trở lên.

Mai Anh