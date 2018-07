Lễ hội game Pokemon Go gây thất vọng vì trục trặc kỹ thuật

Theo Ars Technica, Niantic sẽ trả gần 1,6 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể xung quanh thất bại trong khâu tổ chức chương trình Pokemon Go Fest diễn ra năm ngoái khiến 20.000 người tham dự buộc phải ra về sớm.

Pokemon Go Fest là sự kiện cộng đồng đầu tiên của nhà phát triển Pokemon Go nhằm kỷ niệm một năm phát hành trò chơi. Chương trình thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn game thủ thế giới và 20.000 vé giá 20 USD đã được bán hết chỉ trong vòng chưa tới 10 phút. Nhiều người từ các châu lục khác nhau không quản ngại bay tới Chicago (Mỹ) để tham dự sự kiện. Nhiều vé được rao bán lại trên thị trường "chợ đen" với mức cao gấp nhiều lần.

Sự kiện Pokemon Go Fest năm 2017 là một thất bại của nhà phát triển game Niantic.

Giải thích sự kiện bị hủy bỏ, Niantic đổ lỗi cho hệ thống mạng bị tắc nghẽn. Sau đó, công ty đã hoàn trả lại tiền vé sự kiện cũng như tặng mỗi người chơi 100 USD tiền ảo trong game như một lời xin lỗi.

Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa cảm thấy thoải mái với phần đền bù này. Theo các hồ sơ nộp lên tòa án, một đề xuất thanh toán trị giá 1,575 triệu USD đã được đưa ra, bao gồm chi phí đi lại và phần tích luỹ thêm như "vé máy bay, chi phí khách sạn, phí đậu xe lên đến hai ngày, tiền thuê xe, số quãng đường di chuyển và lệ phí cầu đường". Những người yêu cầu bồi thường cũng phải chứng minh họ đã tới để tham gia sự kiện thông qua ứng dụng Pokemon Go và cung cấp giấy tờ biên nhận cho các chi phí trên 107 USD.

Pokemon Go hiện vẫn được xem là một trò chơi thành công với số lượng game thủ đông đảo.

Sau thất bại của sự kiện tại Chicago năm ngoái, Niantic cũng hủy bỏ kế hoạch "lưu diễn châu Âu" của mình vì muốn "đảm bảo trải nghiệm tốt nhất có thể" cho những người tham dự. Thay vào đó, công ty đã đưa ra các sự kiện "Ngày cộng đồng" một cách thường xuyên hơn để khuyến khích người chơi tập trung tại các địa điểm cụ thể trên khắp thế giới để cùng chơi game và nhận thưởng.

Quyết định trên cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây sụt giảm về nguồn thu, khiến công ty không đạt được 1,8 tỷ USD doanh thu theo ước tính trước đó vào cuối năm 2017.

Pokemon Go là game do Niantic Labs phát triển dựa trên trò chơi Pokemon xuất hiện từ năm 1996. Trong game, người chơi phải "săn" các nhân vật, huấn luyện và cho Pokemon chiến đấu. Khác với các phiên bản trước, Pokemon Go áp dụng công nghệ thực tế ảo, vị trí địa lý thực tế nên game thủ có cảm giác gần gũi.

Mai Anh