Final Fantasy XV Pocket Edition (Android - iOS)

Là phiên bản di động của game cùng tên nổi tiếng trên PC, trò chơi này có đồ họa và lối chơi lược giản hơn một chút so với phiên bản gốc nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của một trò chơi đình đám. Có mức giá bán không hề rẻ, khoảng 500.000 đồng nhưng game thủ có thể trải nghiệm một chương đầu miễn phí trước khi ra quyết định mua. Tuy nhiên, không ít người chơi mang tâm lý thử nghiệm đã bị sức cuốn hút của game thuyết phục để mua về phiên bản hoàn thiện của game.

3D MMO Villagers & Heroes (Android - iOS)

Thuộc thể loại nhập vai trực tuyến, trò chơi di động này xoay quanh các chủ đề quen thuộc trong thế giới phép thuật như phù thủy, rồng, các chiến binh, hầm ngục... Tuy nhiên, điểm nhấn đem lại sự thu hút của nó nằm ở đồ họa và cách đưa người chơi nhập vai vào nhân vật trong cốt truyện. Game có hệ thống trang bị, nhiệm vụ, sự kiện, trang phục, kỹ năng rất đa dạng và phong phú. Game thủ có thể tích lũy tài sản của mình để xây dựng ngôi nhà riêng trong một ngôi làng, sau đó dần mở rộng ngôi làng cùng những người khác để nó được thăng hạng.

Glitch Dash (Android - iOS)

Nhiệm vụ của người chơi trong game di động này là né tránh và di chuyển, từ các chướng ngại vật là các khối hình học tới búa rìu, tia laser... để có thể đi được quãng đường xa nhất có thể. Game đòi hỏi kỹ năng và sự nhanh nhẹn trong thao tác điều khiển. Sự hấp dẫn của nó nằm ở yếu tố đồ họa biến đổi đa dạng và không lặp lại, khiến người chơi luôn phải tỉnh táo để không sập bẫy của hệ thống.

Sunbirds (iOS)

Trong game, người chơi điều khiển một con chim để lướt gió rẽ mây, cùng tìm kiếm các đồng loại của mình để tiến về phía trước. Game có lối chơi khá lạ khi mang tới trải nghiệm bay lượn khá mới lạ, đồng thời có thể so tài với bạn bè trong việc điều khiển những sinh vật với khả năng bay kỳ diệu này.

MapleStory Blitz (Android - iOS)

Đây là game online được mệnh danh là Clash Royal phiên bản Hàn Quốc. Phát triển theo phong cách MOBA với anh hùng là các nhân vật điển hình trong game MapleStory (còn được biết với tên gọi Nấm Lùn), người chơi sẽ so tài trong các trận đấu cân não. Tương tự như Clash Royale, người chơi cần phải mở khóa thật nhiều thẻ bài khác nhau để xây dựng đội quân hùng mạnh cho riêng mình.

Romance of the Three Kingdoms (Android - iOS)

Từng có tới 13 phiên bản trên PC và console, trò chơi này được xem là "ông tổ" của dòng game chiến thuật đề tài Tam Quốc được công ty Hàn Quốc Tecmo Koei phát triển nhiều năm nay. Phiên bản di động của game mang tới trải nghiệm mới mẻ cho cộng đồng khi chú trọng vào cốt truyện, giúp người chơi có thể hiểu sâu hơn về các nhân vật. Bên cạnh đó, lối chơi của nó cũng khá đơn giản, trực quan nhưng không kém phần lôi cuốn và hấp dẫn. Trò chơi có ngôn ngữ tiếng Việt cho game thủ lựa chọn.

Dunk Line (Android - iOS)

Trong game di động này người chơi tự vẽ ra các đường bằng tay để điều khiển trái bóng rơi trúng vào rổ. Trong quá trình đó, cũng cần tránh đi những quả bom nguy hiểm có thể phá hủy thành tích đang gây dựng. Game đơn giản nhưng có sức gây nghiện cao, đang được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ.

Mai Anh