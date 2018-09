Pokemon Go cho phép người chơi giao dịch sau 2 năm / Gần trăm nghìn người Nhật cùng ra hoang mạc bắt Pokemon / Người cao tuổi chơi Pokemon Go

Thống kê của Apptopia cho thấy Pokemon Go mất 811 ngày để cán mốc hai tỷ USD. Theo Cnet, thời gian này chậm hơn mốc 302 ngày để đạt một tỷ USD cách đây hơn một năm, nhưng nó cho thấy sự ổn định và sức hút của game do Niantic phát triển không hề giảm.

Nhiều người vẫn chơi Pokemon Go.

Trên thực tế, mọi người vẫn chi tiền cho Pokemon Go. Số liệu từ công ty nghiên cứu SuperData Research (Mỹ) tháng 8/2018 cho thấy, đây là game di động có doanh thu cao thứ ba tại Mỹ sau Honour of Kings và QQ Speed. Tháng 6 năm nay, game cũng đạt số người chơi hoạt động cao nhất kể từ khi ra mắt tháng 7/2016.

Pokemon Go do Niantic Labs phát triển dựa trên trò chơi Pokemon xuất hiện từ năm 1996. Cách đây hai năm, game tạo cơn sốt ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong game, người chơi phải "săn" các nhân vật, huấn luyện và cho Pokemon chiến đấu. Khác với các phiên bản trước, Pokemon Go áp dụng công nghệ thực tế ảo, vị trí địa lý thực tế nên game thủ có cảm giác gần gũi.

Theo nhà sản xuất, vẫn có hàng chục triệu người chơi Pokemon Go mỗi tháng. Tỷ lệ người cao tuổi chơi game đang ngày càng tăng, một phần do số lượng game thủ trẻ giảm bớt. Nguyên nhân còn lại được dự đoán là do các game thủ lớn tuổi nhận thấy lợi ích của việc chơi game mang lại từ thói quen đi bộ mỗi ngày.

Bảo Lâm