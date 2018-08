Với hàng triệu người chơi trên khắp thế giới, Fortnite được xem là game online miễn phí hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại. Trò chơi này đã có phiên bản cho PC, PlayStation, Xbox, iOS, Switch và Android.

Fortnite đang trong giai đoạn thử nghiệm trên thiết bị Android.

Tuy nhiên, khác với các game di động bình thường, người dùng thiết bị Android cần biết là không thể tải về Fortnite thông qua Google Play Store. Để tránh việc bị giảm 30% doanh thu bởi Google, đơn vị phát hành đã quyết định chỉ cho tải game về từ trang chủ của mình.

Để trải nghiệm trò chơi, đầu tiên thiết bị của người dùng phải phù hợp với danh sách thiết bị hỗ trợ mà đơn vị phát triển đưa ra. Danh sách này bao gồm các sản phẩm do Samsung, Google, Huawei, One Plus và Xiaomi sản xuất.

Nếu thiết bị không có trong danh sách, nó cần đảm bảo cấu hình là chạy hệ điều hành Android 5.0 hỗ trợ 64-bit, RAM 3GB, chip đồ họa Adreno 530 hoặc Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 trở lên.

Danh sách thiết bị Android có thể chơi Fortnite trong đợt thử nghiệm.

Do phiên bản Android của game vẫn đang ở chế độ thử nghiệm (Beta), vì vậy sau đó người chơi cần đăng ký chơi thử trên trang chủ của nhà phát hành Epic Games bằng email cá nhân. Người dùng được chọn sau đó sẽ nhận được một liên kết tải xuống ứng dụng "Trình cài đặt Fortnite" của riêng mình.

Tuy nhiên, công bố trong buổi ra mắt chiếc phablet Galaxy Note9 mới đây của mình, Samsung cho biết người dùng có thể vào thẳng website của nhà phát hành để tải game về mà không cần thủ tục đăng ký. Đây được xem là kết quả của sự hợp tác giữa Epic Games và nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc.

Fortnite xuất hiện trong buổi ra mắt Note9 của Samsung hôm 9/8.

Dẫu vậy, với người dùng nói chung, việc không thể tải về Fortnite qua cửa hàng Google Play khiến việc trải nghiệm trò chơi sẽ đi kèm một "rắc rối nhỏ". Đó là quá trình cài đặt yêu cầu người dùng phải tắt các cài đặt bảo mật trên thiết bị đang sử dụng. Với mọi bản cập nhật sau này của Fortnite, người dùng cũng sẽ phải tắt các cài đặt bảo mật mỗi lần tương ứng. Việc này mang lại nhiều rủi ro, bởi nó khiến cho thiết bị dễ bị tấn công khi quên bật lại các cài đặt bảo mật này.

Bên cạnh đó, bản thử nghiệm trên Android của game hiện cũng giới hạn hình ảnh ở độ phân giải 30 FPS, cũng như chất lượng đồ họa cao (High) chứ chưa phải mức tối đa (Epic) như trên các nền tảng khác.

Cách tải và chơi game Fortnite trên thiết bị Android Video giới thiệu phiên bản Fortnite trên Android.

Fortnite (tên đầy đủ là Fortnite Battle Royale) là phiên bản mở rộng theo hướng bắn súng sinh tồn, được phát triển từ trò chơi gốc cùng tên, do Epic Games phát triển và phát hành. Trong game, người chơi phải cạnh tranh với 99 game thủ khác trong việc thu thập tài nguyên, chế tạo công cụ, vũ khí và cố gắng sống sót càng lâu càng tốt. Doanh thu của trò chơi đến từ việc bán các vật phẩm, trang phục cho các nhân vật mà người chơi điều khiển.

