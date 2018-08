Theo Cnet, một đội 5 người bao gồm một cựu game thủ chuyên nghiệp và bốn bình luận viên nổi tiếng đã thua OpenAI Five, hệ thống trí thông minh nhân tạo, trong màn so tài của trò chơi thể thao điện tử nổi tiếng DOTA 2.

Hai đội đã thi đấu ba trận. Ở hai trận đầu, OpenAI Five đã thể hiện sự vượt trội một cách mạnh mẽ khi chiến thắng toàn diện. Trong trận đấu cuối cùng, ban tổ chức đã cho phép khán giả lựa chọn nhân vật cho các thành viên của đội AI. Sự thay đổi này là một bất lợi, khiến cho khả năng phối hợp của từng thành viên trong quá trình chiến đấu giảm mạnh do không có sự kết hợp chiến thuật tốt. Hệ thống còn tính toán và cho ra dự đoán rằng chỉ có 2,9% cơ hội chiến thắng. Thực tế đã chứng minh đội con người đã giành được chiến thắng, kết thúc màn tranh tài với tỷ số thắng 2-1 cho OpenAI Five.

Lý giải cho trận thua cuối, các chuyên gia cho rằng bởi game có hơn 100 nhân vật, AI chỉ được có thể nắm bắt thông tin và các thông số của một lượng nhân vật cụ thể để phối hợp trong trận. Việc buộc phải sử dụng các nhân vật ngẫu nhiên sẽ gây khó dễ cho chúng. Trên thực tế, chính các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ có thể chơi "quen tay" với một lượng nhân vật nhất định.

Trước khi màn so tài này diễn ra, đội game AI này từng chiến thắng một trận đấu trước đó với đối thủ là nhóm người chơi bình thường. Các đội so tài với hệ thống này đều được gọi chung là Team Human.

OpenAI Five đã hai lần đánh bại con người trong game DOTA 2, một đội nghiệp dư và một đội "bán chuyên".

OpenAI Five là hệ thống trí thông minh nhân tạo được phát triển bởi OpenAI, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi Elon Musk (sáng lập Tesla) và Sam Altman (giám đốc quỹ khởi nghiệp Y Combinator). Hệ thống sử dụng khả năng học máy để tập chơi DOTA 2. Năm 2017, một phiên bản sơ bộ của hệ thống này đã đánh bại các game thủ chuyên nghiệp, nhưng trong thể thức thi đấu 1vs1.

Mục tiêu của OpenAI là phát triển "đội ngũ robot" của mình để đánh bại một đội game DOTA 2 chuyên nghiệp tại giải đấu The International năm nay, một trong những sự kiện thể thao điện tử lớn nhất thế giới.

"Tôi có niềm tin vào OpenAI Five và thực sự nghĩ rằng nó sẽ đánh bại đội game chuyên nghiệp", William Lee, cựu game thủ là thành viên trong Team Human nói trên cho biết sau trận đấu.

Hiện tại, vẫn còn một số hạn chế trong khi chơi game của OpenAI Five, khi hệ thống mạng thần kinh đang dần được xây dựng trên cơ sở kiến thức mà nó thu thập được. Tuy nhiên, David Farhi, một nhà nghiên cứu của OpenAI cho rằng so với con người, hệ thống dường như có phản ứng nhanh hơn nhiều khi một điều gì đó bất ngờ xảy ra.

The International 2018 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 25/8. Đội game AI sẽ còn vài tuần nữa để chuẩn bị cho trận đấu với các game thủ xuất sắc nhất thế giới. Tổng giải thưởng bằng tiền mặt, cho các đội đạt thành tích cao nhất của giải đấu này, hiện là 23,5 triệu USD (khoảng gần 550 tỷ đồng) và còn có thể tăng thêm.

DOTA 2 là một trò chơi hành động chiến thuật thời gian thực được Valve Corporation phát triển, dựa theo một mod game nổi tiếng là Defense of the Ancients (DotA) từ trò chơi Warcraft III. Được công bố lần đầu vào tháng 10/2010, đến nay game đã trở thành trò chơi thể thao điện tử có quy mô hàng đầu thế giới.

Bảo Nam