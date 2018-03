Kodak, Casio ra lò 7 camera mới / Kodak EasyShare V603

Màu đen và gờ nổi trông khá chuyên nghiệp.

Bất kỳ ai bước lên từ thời dùng máy ảnh point-and-shoot đơn giản sang máy ảnh này sẽ cảm thấy bị ấn tượng bởi các mức điều khiển được cung cấp, cũng như ống kính 36 - 432 mm, F2.8 - F3.7 zoom quang 12x. EasyShare P712 còn được trang bị một cơ cấu tên gọi hotshoe, để bạn có thể kết nối với các phụ kiện mở rộng như đèn flash. Mặc dù vậy, sản phẩm vẫn có những mặt tồn tại như khởi động chậm chạp và ảnh nhiễu ở các mức ISO cao đáng kể so với các máy ảnh số "advance" khác.

Thiết kế

Thân máy bằng nhựa màu đen của Kodak EasyShare P712 làm nó trông nhỏ hơn so với một máy ảnh siêu zoom kích thước thực 109 x 84 x 71 mm. Ống kính có thể thu vào nằm gọn trong thân máy, trong khi trọng lượng 454g là khá đằm tay, dù không thực sự được coi là nhẹ. Ngoài ra, sản phẩm đến với pin nạp lại Lithium-ion 1,800 mAh và một thẻ nhớ SD. Dải màu bạc chạy dọc gờ nổi dáng máy SLR của P712 chỉ rõ trọng tâm và tạo lằn gợn đáng kể hữu ích cho người dùng khi chụp một tay. Như bình thường, bạn sẽ phải tìm thấy nút chụp ở phía đỉnh gờ nổi và bao quanh nút này chính là một vòng tròn để chọn chế độ bật tắt máy cũng như một số chế độ chụp ảnh yêu thích (Favorites).

Các nút chuyên dụng trên đỉnh máy để bạn lựa chọn một trong số cài đặt như lấy nét, flash, chế độ điều khiển và đo sáng. Cũng có một nút cho bạn lập trình lại theo sở thích chẳng hạn để xem ảnh nhanh hoặc lấy ra chế độ chụp ảnh thường dùng, cũng như nút chuyên biệt để vào nhanh bộ sưu tập các lựa chọn khác. Tập hơn tất cả các nút này là nút xoay chọn chế độ, bao gồm khả năng truy cập trực tiếp vào chế độ quay phim cũng như ba chế độ chụp tuỳ thích như, chỉnh tay hoàn toàn, độ mở và mở cửa trập ưu tiên, lập trình, tự động và một loạt 17 chế độ chụp cảnh khác nhau.

Tính năng

Ở phía sau, bạn sẽ tìm thấy một màn hình LCD 2,5 inch, 115.000 điểm ảnh ngay dưới hệ thống ngắm điện tử 235.000 màu. Điều ngạc nhiên là Kodak lại trang bị cho sản phẩm này màn hình LCD ít điểm ảnh và cả hệ thống ngắm điện tử và màn hình LCD đều gây thất vọng vì không tốt lắm trong việc tự động tăng sáng khi ngắm và chụp trong điều kiện sáng yếu. Bên phải màn hình là nút điều khiển 5 hướng để điều khiển menu và lựa chọn, cũng như các nút để điều khiển lượng thông tin hiển thị trên màn hình, truy cập vào menu, chế độ xem lại ảnh, khoá tự động phơi sáng và lấy nét.

Phía trên các nút này là lẫy chỉnh zoom chấp hành nhanh nhạy, bánh xe chọn chế độ, nút cài đặt, để bạn thay đổi các lựa chọn như độ mở, tốc độ mở cửa trập, bù phơi sáng (từ +2EV đến -2EV theo các nấc 1/3EV), nguồn flash (từ +1EV đến -1EV theo các nấc 1/3), và chỉnh ISO. Điều thú vị là các mức ISO cũng có thể điều chỉnh theo từng nâng phơi sáng 1/3EV, từ ISO 64 đến ISO 400, trong khi ISO 800 chỉ có tác dụng với độ phân giải 1,2 Megapixel.

Các lựa chọn đo sáng gồm có đa điểm, trung tâm, theo dấu và vùng tự chọn. Các lựa chọn lấy nét cũng bao gồm đa điểm, trung tâm, vùng tự chọn và chỉnh tay. Cả hai lựa chọn theo vùng đều để bạn lựa chọn từ 25 vùng khác nhau và gắn kết với nhau khi việc đo sáng và lấy nét theo vùng tự chọn được sử dụng đồng thời.

Chế độ quay phim ở P712 khá tốt với chất lượng như TV (640 x 480 pixel) và 30 hình/giây. Màu sắc tươm tất và lấy nét thực hiện khá nhanh chóng. Nhược điểm của chế độ này là khi bạn sử dụng zoom khi quay, nhiễu từ động cơ của ống kính xuất hiện rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy được.

Thực thi

Trong khi thời gian khởi động của Kodak EasyShare P712 khá chậm chạp, cần tới 2,9 giây để vừa khởi động và chụp bức đầu tiên, thì các bức tiếp theo không flash chỉ cần 1,6 giây và có flash cũng chỉ là 1,9 giây lại là khá nhanh nhẹn. Các ảnh RAW cũng chỉ cần 2 giây cho mỗi bức, nhưng ảnh TIFF cần tới 17 giây. Như vậy, P712 chậm hơn Panasonic Lumix DMC-FZ7 khá nhiều trong việc chụp ảnh TIFF, vì máy này chỉ cần 7,7 giây mỗi bức. Nhưng bạn phải nhớ đến một điều, một số máy ảnh ống kính rời hiện nay cũng còn không còn được hỗ trợ khả năng chụp ảnh định dạng TIFF. Trong chế độ chụp liên tiếp, bạn có thể chụp ảnh JPEG 1,2 Megapixel ở tốc độ 1,7 hình/giây, và JPEG 7,1 Megapixel ở tốc độ 1,8 hình/giây.

Chất lượng hình ảnh

Nhìn chung, màu sắc hình ảnh do máy ảnh siêu zoom này tạo ra trông tự nhiên, bão hoà tốt và phơi sáng chính xác, và chi tiết. Cân bằng trắng làm việc rất tốt, giữ cho màu sắc trung tính khi chụp ảnh dưới ánh đèn dây tóc, dù tinh ý cũng hơi ngả gam màu ấm. Cài đặt chế độ "tungsten" màu sắc trở nên dịu hơn đáng kể, trong khi chế độ cân bằng trắng chỉnh tay cho màu sắc trung tính hoàn toàn hảo. Nhiễu được viền được tối thiểu hoá ở hầu hết những bức ảnh thử nghiệm.

Màn hình LCD 2,5".

Không may, như hầu hết máy ảnh Kodak, EasyShare P712 cho ảnh khá nhiễu. Thậm chí ở ISO 64, một số loại nhiễu gây sai lệch màu sắc vẫn còn hiển hiện. Nhiễu ở mức ISO 80 và ISO 100 vẫn trong giới hạn kiểm soát và hình ảnh còn chấp nhận được. Nhưng ở ISO 200, nhiễu trở thành vấn đề ở các bức khổ lớn, có màu tối đặc biệt là màu xanh lam. Mặc dù nhiễu làm cho tính chi tiết giảm đáng kể, các hình ảnh vẫn còn đủ tốt để in ra. Ở ISO 400, nhiễu tăng vọt làm cho các bức hình in ở khổ 10 x 15 đã không thể sử dụng được.

Ưu: Zoom 12x, đầy đủ các chức năng chỉnh tay, hệ thống ổn định ảnh quang học Nhược: Nhiễu ảnh từ ISO 200 trở lên, ISO 800 chỉ chụp ảnh ở 1,2 Megapixel Điểm đánh giá: 7,4/10

Như vậy, máy ảnh này xem ra khá mâu thuẫn, dù nhắm tới giới người dùng bán chuyên, nhưng lại làm thấy vọng những người muốn chụp ảnh tốt trong các điều kiện thiếu sáng bởi vì nhiễu quá nhiều mặc dù cung cấp kiểu bù phơi sáng theo từng nấc 1/3 rất linh hoạt.

Tóm lại, nếu bạn quan tâm tới nhiều chế độ chỉnh tay, ống kính linh hoạt zoom quang 12x, chụp ảnh/quay video đều sinh động, mà không chú ý lắm đến mức nhiễu ở các mức ISO trung và cao, cũng như khả năng khởi động chậm chạp, Kodak EasyShare P712 là một trong những máy ảnh siêu zoom khá hấp dẫn.

Giá tham khảo: 572 USD.

T.B. (theo Cnet)

Ảnh: Cnet