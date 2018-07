Người hâm mộ Việt Nam đang sống trong bầu không khí cuồng nhiệt khi World Cup 2018 đã chính thức khởi tranh. Nhưng làm sao để tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một cách sống động và chân thực?

Dưới đây là 5 yếu tố quan trọng khi lựa chọn TV xem World Cup.

Kích thước vừa vặn

Một chiếc TV lớn với màn hình rộng sẽ là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng một trận cầu đỉnh cao. Những chiếc TV lớn hơn 55 inch không những gây ấn tượng về không gian lớn mà còn tạo ra những hiệu ứng về góc nhìn rộng, chi tiết hơn.

Bên cạnh kích thước lớn, độ phù hợp với không gian sống là một tiêu chí quan trọng khi chọn mua TV.

Hãy tưởng tượng cùng một lúc, người xem có thể nhìn rõ khuôn mặt lo âu của Ronaldo, chiếc lưng áo nhấp nhô của Lionel Messi cho tới từng vạt cỏ chuyển động. Đó là trải nghiệm thị giác mà đôi lúc ngay cả những khán giả có mặt trên sân đấu cũng không có được.

Tuy nhiên, không gian phòng cũng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Với TV 4K 49 inch thì khoảng cách tối ưu từ vị trí của người xem tới màn hình là 1,4 mét; TV 4K 55 inch là 1,6 mét và TV 4K 65 inch là 1,8 mét. Người xem nên duy trì khoảng cách từ 2 mét trở lên với TV khoảng 75 inch.

Khả năng xử lý chuyển động

Chuyển động chính là điều làm nên bóng đá. Mọi người mong chờ một trận đấu nhanh, hấp dẫn, khi cầu thủ và trái bóng tròn luôn di chuyển. Do vậy, một chiếc TV có khả năng xử lý chuyển động nhanh, không mờ nhoè là yêu cầu quan trọng.

Có khả năng xử lý đến 120 khung hình/giây (120 fps), LG OLED tái hiện các chuyển động một cách rõ nét và chân thực. Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần bật chế độ TruMotion, TV sẽ tự động tối ưu cho các hoạt động thể thao và bóng đá.

Hình ảnh và màu sắc

Hình ảnh trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng đòi hỏi TV phải có khả năng thể hiện độ tương phản rõ nét giữa các vùng màu sắc, tạo ra độ sáng phù hợp nhằm thể hiện những chi tiết rõ nét.

Tận hưởng các khoảng khắc thể thao từ mọi góc nhìn với LG OLED.

LG OLED là dòng TV đáp ứng tốt những điều kiện này nhờ khả năng tái hiện "perfect black" (màu đen hoàn hảo) trên công nghệ OLED, giúp hiệu chỉnh hình ảnh tối ưu không bị nhiễu sáng và chuẩn từ mọi góc nhìn.

Ngoài ra, dòng TV LG OLED 2018 còn được trang bị chip α (Alpha) 9 với công nghệ giảm nhiễu bốn bước, gấp đôi số bước so với công nghệ thông thường. Thuật toán này giúp quá trình giảm nhiễu, độ sắc nét của hình ảnh được tối ưu hơn, đồng thời đem đến khả năng chuyển màu mượt mà hơn.

Âm thanh sống động

Bên cạnh yêu cầu về hình ảnh, âm thanh cũng quan trọng không kém trong việc tạo ra trải nghiệm truyền hình đích thực. Với riêng World Cup, kỷ niệm về bốn góc khán đài vang rền tên gọi của các đội tuyển, thanh âm đặc biệt của hàng ngàn chiếc kèn Vuvuzela hay những ca khúc đã đi vào huyền thoại như Time of our life, Waka Waka, Hips don’t lie, The Cup of Life… là những khoảnh khắc người hâm mộ khó có thể quên.

Và âm thanh cũng là điểm mạnh khác của các TV OLED cao cấp tới từ LG. Hệ thống loa sound bar của LG OLED được thiết lập đa kênh, có khả năng tái hiện âm thanh Dolby Atmos theo chuẩn rạp chiếu phim. Nhờ đó, người xem có thể tận hưởng hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ, tạo cảm giác như được hòa mình tại chính sân vận động.

Mức giá phù hợp

Trước đây không ít người cho rằng OLED là dòng TV "nhà giàu" nhưng LG đã đưa tới thị trường Việt Nam nhiều lựa chọn đa dạng. TV OLED của LG tiếp tục đảm bảo yêu cầu chất lượng cho việc trình chiếu thể thao nhưng có những mức giá khác nhau, phù hợp với yêu cầu của mỗi khách hàng.

OLED W là dòng TV cao cấp nhất của LG với thiết kế dán tường siêu mỏng.

LG B8 là một trong những sản phẩm mới được LG giới thiệu tại thị trường Việt Nam với mức giá hợp lý so với chất lượng. Trong phân khúc TV 50 triệu đồng, người dùng có thể cân nhắc lựa chọn TV LG OLED B8 và C8, kích thước 55 inch và 65 inch. Trong khi đó E8 cao cấp hơn với mức giá trên 60 triệu đồng.

Với những khách hàng tìm kiếm một chiếc TV không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá mà còn phù hợp với không gian sang trọng, LG OLED W8 là lựa chọn hàng đầu. Đây là TV cao cấp nhất của LG, thuộc dòng "treo tường" (Walpaper) với thiết kế siêu mỏng.

LG Electronics Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại "Cùng LG, thoả đam mê bóng đá" với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khi mua các mẫu TV LG, khách hàng có cơ hội nhận được nhiều quà tặng giá trị, bao gồm: TV LG trị giá đến 9,4 triệu đồng, loa soundbar trị giá đến 14,9 triệu đồng, thùng bia Heineken trị giá 390 nghìn đồng, một năm sử dụng miễn phí ứng dụng Film+ trị giá 360 nghìn đồng, một năm miễn phí ứng dụng Clip TV trị giá 600 nghìn đồng. Chương trình diễn ra trên toàn quốc từ 15/5 đến 15/7/2018.

Mai Thương