Google Play Store hiện là nền tảng phân phối ứng dụng di động lớn nhất thế giới với hơn 3,6 triệu phần mềm, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc nó thu về nhiều tiền nhất. Theo báo cáo của App Annie, App Store của Apple mới là kho ứng dụng có doanh thu cao.

Doanh thu toàn cầu giữa App Store và Google Play trong quý đầu 2018.

Tính trong quý I/2018, App Store đem về số tiền cao hơn 85% so với Play Store, nghĩa là người dùng iOS chi tiền gần gấp đôi để mua ứng dụng so với người dùng Android. Dù khoảng cách trên còn lớn, Google đã dần thu hẹp so với Apple.

Số ứng dụng tải về trong quý I/2018.

Ngược lại, Google Play Store lại vượt trội so với App Store tính theo số lượt tải ứng dụng. Trong quý đầu năm, đã có 19,2 tỷ lượt tải chương trình được thực hiện qua kho phần mềm của Android, con số này với iOS là 8,2 tỷ. So với trước đây, khoảng cách giữa Play Store và App Store đã được rút ngắn 10%.

Như vậy, Google đang dần bắt kịp Apple trong việc kiếm tiền từ kho ứng dụng, trong khi Apple lại chạy đua với Google khi nói đến số lượt tải xuống. Thống kê trung bình cho thấy người dùng dành khoảng ba giờ một ngày để sử dụng ứng dụng và thường mở khoảng 40 phần mềm mỗi tháng.

Bảo Anh