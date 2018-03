Bài học về niềm tin để theo đuổi những giấc mơ lớn



Mọi tiến bộ đều xuất phát từ ước mơ và lòng tin. Nguyễ n Hữu Thái Hòa, Giám đốc chiến lược cho Tập đoàn FPT, chia sẻ câu chuyện về đôi giày: "Tôi vẫn còn nhớ mình đã sửng sốt như thế nào trong một lần vào siêu thị ở Lyon (Pháp) mua giày. Đôi giày giá rẻ made in China được bán giá 30 eu, đôi giày thứ hai do châu Âu sản xuất có giá 60-80 eu. Đôi giày thứ ba rất đẹp với những đường may tỉ mỉ, tinh xảo và nằm trong kệ hàng "delux" có giá 190 eu. Tôi mở ra và ngạc nhiên khi thấy dòng chữ "made in Vietnam". Một đôi giày đến từ Việt Nam được bày ở vị trí trang trọng nhất về chất lượng tại Pháp. Giấc mơ chất lượng Việt Nam của tôi đã bắt đầu từ đó. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được những sản phẩm tốt, chất lượng phù hợp với tố chất của người Việt Nam nhưng quan trọng là chúng ta có tin là chúng ta làm được. Sự ngạc nhiên của tôi chính là vấn đề của tất cả chúng ta: chúng ta chưa tin vào mình. Nhưng sự thật đã chứng minh, đôi giầy đó cho thấy là chúng ta có thể làm được".



Những ngày gần đây, người ta nói nhiều về dự án Project Loon của Google. Hầu như ai cũng nghĩ hãng này thật điên rồ khi định phủ sóng Internet toàn bộ thế giới thông qua những chiếc khinh khí cầu. Dự án mới chỉ ở giai đoạn đầu và chưa thể xác định Google có thành công hay không, nhưng họ đã cho thấy họ có niềm tin và sẵn sàng biến những điều viển vông thành hiện thực. Như năm 2006, trong khi nhân loại vẫn quen với bản đồ truyền thống, Google đã triển khai những đội xe đi chụp từng mét những con đường để tạo ra "phiên bản ảo" của thế giới thực. Họ đầu tư những khoản tiền khổng lồ cho tương lai của giao thông thông minh: dự án xe hơi không người lái, trong đó ôtô sẽ lưu thông theo trật tự định sẵn cũng như biết tính toán đường đi để tiết kiệm năng lượng và chi phí.