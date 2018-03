Cáp quang ra đời cách đây 2 năm với tên gọi Fiber To The Home (viết tắt là FTTH), mục tiêu là quang hóa hộ gia đình do tốc độ cao cùng tính ổn định. Tuy nhiên, với chi phí hàng tháng khá cao (thấp nhất cũng từ 1,5 đến 1,8 triệu) thì hiện nay chỉ các doanh nghiệp mới có khả năng sử dụng FTTH. Trong khi đó, một số công ty dù có nhu cầu nhưng do chưa thể kham nổi chi phí FTTH nên đã sử dụng gói ADSL với mức giá trung bình 450.000 đồng đến 500.000 đồng.

Hiện tại, FTTC gồm có 2 gói dịch vụ là FiberC Home và FiberC Pro. Trong đó, FiberC Home phục vụ đối tượng khách hàng hộ gia đình, còn FiberC Pro được nhắm đến các doanh nghiệp.

FTTC là viết tắt của từ Fiber To The Curb/Cabinet (cáp quang đến tủ thiết bị). Giải thích đơn giản như sau: nếu ADSL có đường truyền từ nhà cung cấp dịch vụ đến nhà khách hàng/công ty là cáp đồng và FTTH là cáp quang thì FTTC có đường truyền từ nhà cung cấp dịch vụ đến tủ thiết bị đặt gần nhà khách hàng là cáp quang, đoạn ngắn từ tủ thiết bị đến khách hàng là cáp đồng.

Như vậy so với ADSL, FTTC đã quang hóa khoảng 80% đường truyền từ nhà cung cấp dịch vụ đến nhà khách hàng, cho phép nâng cao tốc độ và đạt sự ổn định của dịch vụ.

Tốc độ đang được cung cấp phổ biến của ADSL là 5 Mb/giây, trong khi tốc độ thực tế có thể đạt được là 10 Mb/giây; FTTH là 20 Mb/giây-1.000 Mb/giây thì của FTTC là 20 Mb/giây-100 Mb/giây. Như vậy dễ thấy, ADSL đáp ứng phân khúc sử dụng thấp với tốc độ dưới 5 Mb/giây. FTTH đáp ứng nhu cầu sử dụng từ 10 Mb/giây trở lên. FTTC với khả năng cung cấp đường truyền tốc độ đến 25 MB/giây nhưng có chi phí thấp hơn FTTH nhiều lần.

Với các doanh nghiệp đang sử dụng ADSL thì mức giá trung bình đang dùng phổ biến từ 450.000 đến 500.000 đồng/tháng, FTTH khoảng 1,5-1,8 triệu/tháng thì FTTC là 700.000 đồng/tháng. Như vậy, đối với các doanh nghiệp đang sử dụng ADSL chỉ mất thêm 100.000-200.000 đồng/tháng là có đường truyền với tốc độ xấp xỉ FTTH.

Hiện tại, cộng đồng tải phim HD như HD VN Bits, HD Việt Nam,…đang rất quan tâm và chuyển đổi từ ADSL sang FiberC Home. Dự đoán trong thời gian tới, FiberC Pro sẽ được đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ chọn dùng do tính hiệu quả và chi phí thấp khi ADSL không đáp ứng được tốc độ yêu cầu và giá của FTTH thì còn quá xa tầm với.

Thế Mạnh