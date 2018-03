Line Messenger vừa chính thức mở tài khoản Line Event tại Việt Nam với mục đích kết nối, hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người dùng trong nước. Đồng thời, Line Messenger cũng triển khai chương trình "Rinh quà Giáng sinh cùng Line Messenger".

Theo đó, chỉ cần tải và cài đặt Line Messenger (hoàn toàn miễn phí), thêm Line Event vào danh sách bạn bè, gửi tin nhắn giao tiếp với tài khoản này là người dùng đã có cơ hội trúng chuyến đi du lịch Hàn Quốc dành cho hai người. Ngoài ra còn có phần thưởng điện thoại iPhone 5 và hàng trăm thẻ cào điện thoại miễn phí. Chương trình kéo dài từ ngày 14/12/2012 đến hết ngày 10/1/2013.

Bước 1: Truy cập http://line.naver.vn/event/ để tham gia chương trình.

Hệ thống máy tính của Line sẽ tự động rà soát, lựa chọn ngẫu nhiên khách hàng may mắn và thông báo trực tiếp đến tài khoản may mắn trúng giải. Danh sách người trúng giải sau mỗi tuần sẽ được công bố trên website http://line.naver.vn/event/ và trang Facebook Line Việt Nam http://vi-vn.facebook.com/line.navervn. Mỗi tài khoản Line sẽ chỉ được trúng giải một lần duy nhất, do đó cơ hội rộng mở cho tất cả người dùng tham gia.

Bước 2: Vào Official Account, thêm tài khoản Line Event vào "Danh sách bạn bè".

Là ứng dụng nổi tiếng toàn cầu với hơn 80 triệu người sử dụng, được phát triển bởi Công ty NHN tại Nhật Bản, Line Messenger được ưa chuộng bởi các tính năng cho phép chat, nhắn tin, gọi điện miễn phí, an toàn và được sử dụng phổ biến tới 230 quốc gia trên thế giới.

Bước 3: Gửi tin nhắn bạn đến Line Event, người dùng đã có cơ hội để dành những phần thưởng giá trị.

Nhờ tính thân thiện, dễ dàng khi sử dụng, tính bảo mật cao, Line Messenger là ứng dụng có tốc độ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người dùng smartphone Việt. Phù hợp với mọi lứa tuổi cho nhiều mục đích giao tiếp, Line cũng là ứng dụng tạo được trào lưu sử dụng mạnh mẽ trong giới nghệ sĩ. Các ngôi sao như Lương Mạnh Hải, Uyên Linh, Thành Lộc, Thúy Hạnh, Noo Phước Thịnh… là những người dùng tích cực, luôn cập nhật những hình ảnh độc đáo của mình qua Line với nhiều phá cách ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ thích thú.

Tham khảo thêm thông tin tại website: www.line.naver.vn/event/

Minh Trí