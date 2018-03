Ngày 21/3, Joshua Kaufman sống ở thành phố Oakland thuộc bang Califonia (Mỹ) đã đến đồn cảnh sát thông báo bị kẻ gian đột nhập ăn trộm mất máy tính xách tay MacBook và nhiều đồ trang sức quý.

"Tôi đã đến trình báo cảnh sát nhưng họ bảo không thể giúp được vì thiếu thông tin", Joshua Kaufman cho biết.

Tuy nhiên, rất may là anh này đã cài đặt Hidden, ứng dụng thu thập hình chụp webcam trên máy tính và từ đó đã phát hiện ra khuôn mặt tên trộm. Sau khi có ảnh, Joshua Kaufman đã chia sẻ chúng lên trang The Guy Has My MacBook từ hôm 28/5. Chỉ sau 3 ngày hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ khắp nơi, tên trộm đã bị tóm.

"Cảnh sát gọi điện cho tôi báo đã bắt giữ nghi can có gương mặt giống hệt người trong ảnh", Joshua phấn khởi viết trên Blog.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên tận dụng sức mạnh Internet để tìm máy tính xách tay bị mất. Vào đầu năm 2011, thành viên Teddypork đã chia sẻ trên YouTube 2 video lấy cắp máy tính xách tay MacBook Pro trong cửa hàng ăn và nhờ cộng đồng mạng báo tin khi phát hiện ra tên trộm.

Thế Mạnh