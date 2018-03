'Song kiếm' mới từ Sony Ericsson / Sony Ericsson W660i xuất hiện / 'Dế' nghe nhạc siêu mỏng đầu tiên

Đã có rất nhiều nhận xét được đưa ra khi Sony Ericsson cho ra mắt mẫu điện thoại mới K810i, một hậu duệ của dòng điện thoại Cybershot K800i/K790i. Trong khi các các hãng khác đã tung ra những model trang bị camera độ phân giải 5 Megapixel thì liên minh Nhật Bản, Thụy Điển vẫn dậm chân với 3,2 "chấm". Thực tế, cách làm quen thuộc của Sony Ericsson là bổ sung những nét thời trang và gợi cảm cho những model đã thành danh để cho ra một mẫu điện thoại mới ấn tượng và hoàn thiện hơn, như Sony Ericsson K550i/W610i.

Thời trang dáng mỏng, phím kim loại

Sony Ericsson K810i. Ảnh: 3dnews.

Sony Ericsson K810i gần như là bản sao của K800i về tính năng với kiểu dáng thanh mảnh hơn. Điều đầu tiên thu hút bạn sẽ là các phím bấm bằng kim loại được bố trí giống kiểu bàn phím của những chiếc điện thoại Mobiado. Các phím số trông vậy nhưng khá trơn tru và sử dụng dễ dàng, nó cũng không tự phát sáng mà được chiếu sáng bởi lớp đệm của bàn phím. Không giống như K800i mặt trước K810i được làm bằng nhựa trong và có màu nhung đen. Phần hông và lưng máy cũng được làm bằng nhựa mềm và có màu đen giống như Z610i và W610i. Các phím chức năng được thiết kế to hơn và cũng dễ sử dụng hơn, một hốc cho loa chính bị làm bé đi nhưng trông hài hòa và thời trang hơn so với thiết kế bằng kim loại của K800i. Nhược điểm của nó là cho âm thanh nhỏ hơn K800i. Bề mặt nhựa của máy cũng mang lại những phiền toái như dễ để lại vết bẩn và dấu vân tay. Về điểm này K800i tỏ ra ưu thế hơn do bề mặt bằng kim loại.

Kiểu dáng của K810i thanh mảnh hơn do nắp đậy camera được bố trí nằm thụt bên trong vỏ máy tránh được việc vô ý mở máy ảnh khi để điện thoại trong túi. Về kích thước chiếc phone nặng 115 gram, kích cỡ tổng thể 104 x 46 x 17 mm, ngắn hơn 2 mm so với người anh K800i/K790i.

Các phím bằng kim loại. Ảnh: Xonio.

Màn hình của không có cải tiến mới, vẫn hiển thị 256.000 màu, độ phân giải 240 x 320 pixel. Trên đó, bạn có thể đọc nhiều thông tin hơn khi lướt web, duyệt e-mail hay soạn tin nhắn và hơn nữa có thể điều chỉnh cỡ chữ để tiết kiệm không gian.

Cổng Fast Port nằm dưới cùng dùng cho việc cắm cáp truyền dữ liệu hoặc tai nghe, phía trên đỉnh máy là nút Power còn dùng để thay đổi cấu hình máy ở chế độ standby. Phím Music nằm ở bên sườn trái, và dưới nó là khe cắm thẻ nhớ Memory Stick M2.

Điện thoại dùng pin 900 mAh Li-Pol (BST-33), theo Sony Ericsson, nó hỗ trợ 2,5 giờ thoại với mạng UMTS, 3,5 giờ với mạng GSM và thời gian chờ là 350 tiếng. Thời gian sạc là khoảng 2 giờ và thời gian dùng khoảng 2 ngày cho các hoạt động thông thường như gọi, nhắn tin.

Giao diện không đổi mới

Thân máy mỏng. Ảnh: Mobile-review.

Màn hình menu có 12 biểu tượng và có thể truy xuất qua các phím tắt trên máy mà bạn có thể tự thiết lập. Bên cạnh kiểu menu phụ được bố trí theo chiều dọc truyền thống còn có những chủ đề được bố trí nằm ngang cho phép bạn xem được nhiều mục chỉ với động tác gạt cần joystick.

Rất giống với menu của K790i, Activity Menu có 4 tab, 3 trong số đó để hiển thị những cuộc gọi nhỡ, ghi nhớ, báo tin nhắn và 1 tab còn lại dùng để thiết lập short-cut.

Danh bạ lên đến 1.000 liên lạc và 2.500 số điện thoại có thể sắp xếp theo tên, họ và những contact trong SIM sẽ không được hiển thị lên ở danh bạ chung. Bạn cũng có thể cài cho mỗi entry trong danh bạ một bức ảnh, video clip hay nhạc chuông riêng.

Các công cụ cho việc nhắn tin SMS cũng giống với những điện thoại khác của Sony Ericsson, và có thêm chức năng chat. Tuy nhiên, MMS lại được hỗ trợ rất tốt, bạn có thể tự tạo videoclip với rất nhiều thiết lập hấp dẫn.

Phần mềm duyệt e-mail có thể lưu thư trong thẻ nhớ. Các thiết lập trong email cũng rất phong phú và hỗ trợ hầu hết các coding bao gồm cả unicode. Có thể gửi e-mail với file đính kèm nặng 6 - 7 MB dễ dàng, chuẩn Push Mail cũng được hỗ trợ.

Nắp đậy ống kính được làm lùi vào trong. Ảnh: Mobile-review.

Các ứng dụng khác như PhotoDJ hay VideoDj cũng được tăng cường và đa dạng hơn. Chức năng khác như ghi âm, điều khiển từ xa không có gì khác so với những điện thoại dòng K hay Walkman của Sony Ericsson. Mục Video Player được bố trí riêng biệt với Music Player tạo nên sự khác biệt với những mẫu điện thoại khác, thêm vào đó là khả năng chơi video QVGA với tốc độ 30 khung hình/giây và nhiều chức năng tiên tiến.

K810i có khả năng lưu 20 kênh sóng FM và khả năng tự dò kênh cũng như chức năng RDS.

Camera 3,2 Megapixel không có gì mới và nhiều tính năng bổ xung như K790i hay K800i. Với model này, bạn vẫn có thể chọn chế độ chụp tiêu chuẩn hay BestPic, chụp toàn cảnh hay chụp với khung hình trong máy. Bên cạnh đó, chế độ "chụp toàn cảnh" ghi lại được hình ảnh của cả một dẫy núi, một cánh đồng hay toàn cảnh sân vận động khi bạn đi xem một trận bóng đá.

Ba ứng dụng mới: PhotoMate (chỉnh ảnh), FaceWarp và HP Print giúp in và chỉnh ảnh với những hiệu ứng mới. Ngoài ra, chức năng Fix Photo cho bức ảnh rõ nét hơn.

Trần Tùng