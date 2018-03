Ixus 800 IS - chất lượng đỉnh / Ixus 900 Ti - thời trang '10 chấm'

Ngoại hình thời trang phong cách đầy quyến rũ. Ảnh: Details.zol

Cuối mùa xuân năm nay, Canon từng gây ấn tượng với người dùng bằng dòng máy ảnh cao cấp 6 "chấm" đầy phong cách Digital Ixus 800 IS. Máy ảnh này đến với ống kính mạnh mẽ và cho chất lượng ảnh đáng nể, tất cả gói gọn trong một ngoại hình bỏ túi thiết kế đầy quyến rũ. Với phiên bản thế hệ kế tiếp, 850 IS, công ty này tiếp tục phát huy ưu thế thiết kế hấp dẫn của đời trước, trong khi ống kính cũng rộng hơn và cảm biến ảnh đạt độ phân giải cao hơn.

Thiết kế

Máy ảnh 7 "chấm" này vẫn trung thành với thiết kế bóng bảy, các đường cong mềm mại độc đáo quyến rũ của bậc tiền bối. Có thể nói đây là một kiểu thiết kế có phong cách chứ không hẳn tất cả đều tốt. Chẳng hạn nút nguồn hơi nhỏ, phẳng dẹt hình bán oval và đèn nền nên khiến người ta dễ nhầm đây là một loại đèn báo hoặc coi là một lỗi trong thiết kế.

Phím xoay chọn chế độ của Canon Ixus 850 IS cũng có dáng cong vát mềm mại để ăn nhập với form thiết kế của máy nên trở thành một điểm tựa lý tưởng cho ngón tay. Nhưng nó tạm cảm giác trơn trượt khi muốn xoay và tìm chế độ cần dùng.

Nút nguồn cách điệu nằm sát bề mặt đỉnh máy và gắn đèn màu nên dễ bị nhầm tưởng là một loại đèn báo. Ảnh: Cnet

Ngoài những phàn nàn trên, tất cả những thiết kế khác trên Ixus 850 IS đều là tiêu chuẩn giống như các máy ảnh khác của Canon chẳng hạn nút điều khiển 4 hướng, các nút bổ sung, nút chụp hay lẫy chỉnh zoom. Thân máy bằng hợp kim nhỏ nhắn và trọng lượng 170g, với chiều dày 2,5 cm khiến nó vừa vặn với hầu hết mọi loại túi áo khoác. Mặc dù nhỏ nhưng nó vẫn đủ chỗ bố trí màn hình LCD 2,5" và một hệ thống ngắm quang học, và một số tính năng hữu ích và hiếm gặp ở một máy ảnh siêu gọn nhẹ.

Tính năng

Tính năng "lỗi lạc" nhất là ống kính cho phép chụp góc rộng F2.8-F5.8, 28 - 105 mm (quy đổi theo máy phim 35 mm) với khả năng ổn định ảnh quang học. Hệ số zoom quang 3,8x cũng đưa ra dải zoom linh hoạt hơn so với mặt bằng chung của các máy ảnh point-and-shoot, trung bình chỉ là 3x. Mặc dù Ixus 800 IS cũng có ống kính zoom quang 4x, nhưng chế độ chụp góc rộng 28 mm của Ixus 850 IS làm hệ số chụp xa giảm đi đáng kể.

Cùng với ống kính linh hoạt, Ixus 850 IS có bộ tính năng cũng khá dồi dào. Cảm biến ảnh của camera này có thể chụp ở độ nhạy sáng lên tới ISO 1.600 thích hợp bắt hình trong điều kiện sáng yêu và chủ thể hiếu động, mặc dù bạn sẽ vẫn thích sử dụng các mức từ ISO 800 trở xuống vì hiện tượng nhiễu ảnh. Bạn cũng có thể quay video VGA 30 hình giây, hoặc nâng tốc độ ghi hình lên 60 hình giây nếu giảm độ phân giải xuống QVGA (320 x 240 pixel) để bắt kịp các pha hành động, dù độ nét giảm đi rất nhiều.

Nhỏ gọn nhưng vẫn đủ chỗ cho màn hình LCD 2,5" và hệ thống ngắm quang học. Ảnh: Cnet

Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một máy ảnh siêu nhỏ mà lại có nhiều chức năng chỉnh tay thì e rằng đây không phải là lựa chọn. Vì như Ixus 800 IS, các cài đặt về độ mở và tốc độ mở cửa trập của 850 IS không cho phép thay đổi tất cả, trong khi mọi chế độ lấy nét đều là tự động, và chế độ chỉnh tay chỉ là bù sáng, hiệu chỉnh màu, đo sáng và cân bằng trắng.

Thực thi

Ixus 850 IS là một trong 4 máy ảnh của Canon đến với bộ xử lý ảnh Digic III, được hãng đến từ xứ sở mặt trời mọc cam đoan là giúp tăng cường tổng thể cả chất lượng ảnh, tốc độ thực thi và kéo dài tuổi thọ pin. Tuy nhiên, nhìn tổng thể bạn sẽ không nhận thấy một sự cải thiện vượt trội như kỳ vọng so với Ixus 800 IS, vốn đã được coi là thể hiện rất tốt.

Tuy nhiên, 850 IS tỏ ra đáp ứng nhanh hơn một chút so với bậc tiền bối, một năng lực thực thi hoàn hảo trong quá trình thử nghiệm. Máy chỉ cần 1,1 giây cho khởi động và chụp bức đầu tiên cũng như bức tiếp theo là 1,3 giây. Thậm chí cả khi bật flash tốc độc chụp cũng chỉ là 2 giây mỗi bức. Trễ mở cửa trập cũng không đáng kể, với khoảng 0,4 giây. Nỗi thất vọng duy nhất là chế độ chụp liên tiếp của máy, chỉ duy trì được tốc độ 1 bức/giây.

Chất lượng ảnh

Ảnh tạo ra bởi Ixus 850 IS cực kỳ thuyết phục, với hình ảnh chi tiết, và màu sắc chính xác, trung thực. Dù nhiễu quầng tím xuất hiện đáng kể ở viền quanh các chủ thể sáng, nhiễu do quang sai trên bức ảnh hiếm khi xảy ra. Nhiễu cũng ở mức chấp nhận được ở ISO 800, biểu hiện như những hạt bụi nhỏ làm giảm độ trung thực của màu sắc nhưng chưa làm ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng ảnh. Tuy nhiên, ở ISO 1.600 là một câu chuyện khác. Các bức hình tạo ra tại mức nhạy sáng này bị mờ với nhiễu hạt và mưa bụi giống như ta xem TV mà ăng-ten chưa chỉnh đúng hướng.

Ưu: Ống kính với dải tiêu cự rộng, thực thi nhanh nhẹn, hệ thống ổn định ảnh quang học, ngoại hình quyến rũ Nhược: Ít chức năng chỉnh tay, nhiễu "đậm" ở ISO 1.600 Điểm đánh giá: 7,8/10

Tuy nhiên, Canon Digital Ixus 850 IS vẫn là một gương mặt sáng giá của dòng máy ảnh siêu gọn nhẹ point and shoot. Nhỏ gọn quyến rũ lại có ống kính góc rộng với khả năng chống mờ, nó thuyết phục ban thử nghiệm bởi vừa cho ảnh đẹp ở tốc độ thực thi nhanh chóng. Còn nếu bạn nặng về tiêu chí số "chấm", và 7 triệu điểm ảnh vẫn còn là "quá hẻo", thì các ứng viên có kiểu dáng quyến rũ tương đương nhưng cảm biến ảnh lên tới 10 "chấm" như Canon Digital Ixus 900 Ti và Casio Exilim EX-Z1000 là sự thay thế phù hợp.

T.B. (theo Cnet)