Tim Cook đang sử dụng iPhone X, mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple mà người dùng phổ thông phải chờ đến 3/11 mới bắt đầu được sở hữu. Chiếc điện thoại này được phát hiện đồng hành cùng CEO Apple từ trước khi trình làng và gần đây là trong một cuộc nói chuyện tại Đại học Oxford (Mỹ).

iPhone X rơi khỏi túi quần CEO Apple

Trong buổi chia sẻ với các sinh viên, BI cho biết iPhone X liên tục trượt khỏi túi quần Tim Cook. Thậm chí có lúc thiết bị này rơi hẳn xuống ghế. Trong khoảnh khắc đó, CEO Apple đã nhanh chóng kiểm tra thông báo trên điện thoại. Có thể Tim Cook đã mở khoá thiết bị bằng Face ID trước khi úp máy xuống.

iPhone X sở hữu màn hình có đường chéo lên đến 5,8 inch nhưng nhờ viền mỏng nên máy có kích thước chỉ tương đương model 4,7 inch chứ không "khổng lồ" như dòng Plus. Sản phẩm thiết kế kéo dài với màn hình tỉ lệ 18:9 thay vì 16:9 như các mẫu iPhone trước.

Do có mặt sau bằng kính, BI cho rằng iPhone X đỡ trơn trượt hơn so với kiểu máy nhôm nguyên khối. Sự cố nhỏ với Tim Cook có thể do tư thế ngồi không thoải mái hoặc CEO Apple đã mặc chiếc quần có túi không vừa vặn với iPhone X.

Hôm 24/8, thời điểm mà mẫu iPhone màn hình OLED đầu tiên của Apple chưa được giới thiệu, Tim Cook đã gây "sốt" giới công nghệ với một chiếc điện thoại lạ trong túi quần.

Bảo Anh