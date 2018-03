Báo Digitimes (Đài Loan) đưa tin, do sản phẩm có viền mỏng nên tạo cho người dùng cảm giác màn hình lớn hơn so với trên các máy đời trước (3,5 inch). Ngoài ra, iPhone mới sẽ dùng lớp vỏ mặt sau bằng kim loại, giống model đầu tiên năm 2007, giúp giảm tình trạng vỡ và nứt do va đập.

Tuy nhiên, dựa vào tấm hình iPhone thử nghiệm mang tên mã N94 vừa được chia sẻ trên website Macpost, các chuyên gia cho rằng Digitimes đang nói về iPhone 4S, một điện thoại giá rẻ sắp ra mắt của Apple (có dung lượng 8 GB và kiểu dáng giữ nguyên so với iPhone 4).

Màn hình được cho là của iPhone 4S có kiểu dáng giống trên iPhone 4.

Ngoài iPhone 4S, Apple nhiều khả năng sẽ cho ra mắt iPhone 5 với thiết kế khác hẳn cùng với cấu hình cao hơn. Cả 2 sản phẩm dự kiến trình làng vào tháng 9 và người dùng có thể đặt hàng từ 29/9. iPhone 5 có thể sẽ sử dụng chip lõi kép A5, màn hình lớn độ phân giải 960 x 640 pixel, camera 8 megapixel và quay video Full HD.

Nguyễn Hùng