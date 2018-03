Theo Tech Crunch, Apple tự tin sẽ tạo ra khoảng 49 tỷ USD đến 52 tỷ USD doanh thu trong quý tài chính cuối cùng của năm 2017, cao hơn so với mong đợi của phố Wall là 49,2 tỷ USD. Trong những năm qua, iPhone là sản phẩm chủ chốt mang lại hơn một nửa doanh thu cho hãng. Do đó để đạt được, công ty Mỹ sẽ dựa vào iPhone 8 - smartphone có thiết kế lột xác, tích hợp nhiều công nghệ mới, có nhiều tính năng hơn so với iPhone 7 hiện tại.

iPhone 8 sẽ mang lại doanh thu kỷ lục cho Apple.

Bên cạnh đó, Apple cũng kỳ vọng mảng dịch vụ, bao gồm Apple Music và iTunes tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng. Theo tiết lộ của CEO Tim Cook, mảng này đã tăng 22%, tạo ra doanh thu khoảng 7,3 tỷ USD, tăng từ 6 tỷ USD so với quý III năm ngoái.

Trong quý tài chính vừa qua, Apple ghi nhận sự tăng trưởng trở lại của iPad. Táo khuyết đã bán được 11,4 triệu máy trong quý III/2017, tăng nhẹ từ 10 triệu chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ thiết bị này cũng tăng thêm 2%, dù khá nhỏ nhưng cho thấy iPad đang hồi phục.

Apple vừa công bố doanh thu trong quý III của năm tài khóa 2016-2017 với mức tăng 7%, lên 45,4 tỷ USD, trong đó lợi nhuận ròng tăng 12%, lên mức 8,7 tỷ USD. Riêng iPhone, Apple đã bán ra 41 triệu chiếc, xấp xỉ dự đoán 41,1 triệu chiếc của phố Wall. Thiết bị này cũng đã đạt mốc tiêu thụ 1,2 tỷ chiếc, dù mới công bố cột mốc 1 tỷ chiếc cách đây ít lâu. Ngoài ra, hãng cũng bán được 4,3 triệu máy Mac trong quý vừa qua.

Ngay sau khi công bố, giá cổ phiếu của Apple đã tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch ngày 1/8, mức tăng lên tới 6%, cao nhất từ trước đến nay.

Bảo Lâm