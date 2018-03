Trên iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X, một trong những tính năng điểm nhấn làm nên sự khác biệt so với thế hệ iPhone đời cũ là khả năng sạc không dây. Tuy nhiên, có thể đây cũng là tính năng "làm hại" chính chiếc điện thoại mới khi khiến tuổi thọ pin giảm tới một nửa so với iPhone cũ.

Sạc không dây có thể là nguyên nhân khiến iPhone 8 Plus nhanh chai pin hơn.

Theo Apple, pin iPhone sẽ còn khoảng 80% tuổi thọ sau 500 chu kỳ sạc (cycle count - tính từ khi sạc 100% và dùng về 0%) so với ban đầu. Để đạt được con số trên, bình thường iPhone sẽ mất khoảng 36 tháng, tức 3 năm. Thế nhưng, thử nghiệm của Adrian Kingsley-Hughes của Zdnet đối với iPhone 8 Plus có thể khiến nhiều người lo ngại về tuổi thọ pin của những mẫu iPhone đang hỗ trợ sạc không dây.

Cụ thể, Hughes đã thử đo chu kỳ sạc cho chiếc iPhone 8 Plus của mình, được mua ngay sau khi Apple bán ra đợt đầu. Khoảng bốn tháng sau khi sử dụng, ông đã "giật mình" khi tuổi thọ pin thiết bị của mình ngắn hơn ông tưởng: cycle count ở mức 82 và sau đó lên 91 nếu thời gian đúng tròn bốn tháng sau khi mua.

Hughes tính toán, 91 chu kỳ sạc trong bốn tháng tương đương với khoảng 455 chu kỳ sạc trong khoảng 20 tháng. Điều này đồng nghĩa với tuổi thọ pin iPhone 8 Plus sẽ xuống dưới 80% sau hơn 20 tháng thay vì 36 tháng như thế hệ cũ.

iPhone 8 Plus đạt 82 chu kỳ sạc sau gần 4 tháng.

Vậy chuyện gì đang xảy ra? Theo Hughes, có vẻ như Apple đã tăng tốc độ sạc pin thông qua sạc không dây. Điều này giúp iPhone hoạt động tốt hơn, nhưng cũng khiến năng lượng nạp vào nhiều hơn, từ đó chu kỳ sạc tăng lên và làm cho tuổi thọ pin bên trong thiết bị giảm đi đáng kể. Ông cũng nghi vấn iPhone 8 và iPhone X cũng gặp phải tình huống tương tự, dù chưa thử nghiệm.

Hughes cho rằng, việc chai pin nhanh hơn so với bình thường có thể không ảnh hưởng nhiều đến những ai nâng cấp iPhone hàng năm, nhưng sẽ có tác động rất lớn đến người dùng trung thành với mẫu thiết bị này trong thời gian dài.

Phía Apple chưa có bình luận nào về thông tin này.

Phát hiện này xảy ra chưa tới hai tháng sau khi Apple dính bê bối liên quan đến hạ hiệu năng iPhone. Hãng sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi và triển khai thay pin với giá 29 USD thay vì 79 USD. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm xoa dịu được cái đầu nóng, khi công ty bị kiện khắp nơi, từ Mỹ, Hàn Quốc, Australia... và cả Việt Nam.

Bảo Lâm