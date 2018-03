Một trong những tính năng được mong chờ nhất và dự kiến sẽ có trên iPhone 8 là sạc không dây. Một số hình ảnh rò rỉ về kết cấu bên trong iPhone cũng cho thấy Apple sẽ hỗ trợ người dùng nạp năng lượng cho điện thoại thông qua một dock riêng mà không cần dây nối.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại Fast Company khẳng định tính năng trên sẽ đến muộn chứ không kịp có mặt cùng lễ ra mắt iPhone 8. Nguyên nhân không nằm ở dock sạc do Broadcom cung cấp cho Apple, mà do đội ngũ phát triển iPhone chưa thể khiến phần mềm hoạt động thực sự ổn định.

Ý tưởng iPhone 8

Ý tưởng sạc không dây trên iPhone 8

Fast Company dự đoán Apple sẽ vẫn xuất xưởng iPhone mới đi kèm dock sạc. Sau đó, khi phần mềm hoàn thiện, họ sẽ kích hoạt tính năng sạc không dây qua một bản cập nhật. Giải pháp này tương tự chế độ chụp chân dung Portrait Mode trên iPhone 7 chỉ xuất hiện trong bản cập nhật sau khi điện thoại đã được bán ra hơn một tháng.

Trong khi đó, trang Business Insider trích nguồn tin nội bộ cho biết nhiều khả năng Apple sẽ không tung ra dock sạc cho tới khi các vấn đề phần mềm được xử lý triệt để. Có nghĩa, họ sẽ không công bố tính năng này tại lễ ra mắt và đợi tới khi mọi thứ sẵn sàng. Blogger chuyên viết về Apple là John Gruber cũng nhận định phụ kiện sạc không dây sẽ được hãng công nghệ Mỹ bán riêng chứ không phải phụ kiện đi kèm.

iPhone 8 sẽ có màn hình sát viền, không còn nút Home. Ảnh concept của Martin Hajek

Sạc không dây chưa phải nỗi đau đầu duy nhất của Apple khi phát triển iPhone 8. Giới phân tích cho hay hãng này cũng rất vất vả trong việc khiến cảm biến 3D đặt ở mặt trước hoạt động trơn tru. Hiện chưa rõ cảm biến này để làm gì, nhưng có thể nó có chức năng nhận diện khuôn mặt hỗ trợ mở khóa điện thoại.

Một vấn đề khác là Apple đang nỗ lực đặt Touch ID ở dưới màn hình iPhone do đã loại bỏ nút Home ở mặt trước. Samsung cũng đã thử nghiệm đưa cảm biến vân tay dưới màn hình điện thoại nhưng khu vực này sáng hơn đáng kể so với phần còn lại của màn hình. Do đó, hãng Hàn Quốc đành thiết kế cảm biến vân tay nằm phía sau máy.

iPhone 8 là mẫu smartphone kỷ niệm 10 năm iPhone có mặt trên thị trường, được dự đoán có nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế và tính năng như màn hình OLED sát viền, camera hỗ trợ thực tế ảo AR, có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn mới và sạc không dây... Sản phẩm dự kiến được công bố tháng 9/2017.

Châu An