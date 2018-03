Theo website MacOtakara (Nhật), mẫu thiết kế cuối cùng của iPhone 2012 được trang bị lớp vỏ bằng kim loại giống máy tính bảng iPad và có vài chỗ bằng chất liệu kính. Các model iPhone 4/4S có mặt sau toàn bằng gương nên khả năng bị nứt, vỡ khi va đập là rất cao. iPhone mới cũng được cho là dùng màn hình 4 inch độ phân giải đạt chuẩn Retina với tỷ lệ 16:9.

Ý tưởng iPhone thế hệ mới. Ảnh: Cnet.

Điện thoại thế hệ thứ 6 của Apple nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào cuối năm nay cùng với máy tính bảng iPad mini cỡ 7,85 inch. Nguồn tin của báo The New York Times cho biết, tablet cỡ nhỏ của Apple có giá rẻ hơn nhiều so với model iPad 9,7 inch thế hệ 3 (khởi điểm 500 USD). iPad mini khi ra mắt sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn như Nexus 7 của Google (giá chỉ 200 USD) và tablet giá rẻ thế hệ mới của Amazon.

Nguyễn Hùng