Control Center hoạt động không đồng nhất

Trung tâm kiểm soát (Control Center) mới trên iOS 11 với khả năng tùy biến là tính năng được nhiều người dùng iPhone, iPad mong đợi. Tuy nhiên, theo phát hiện của Motherboard, nó mắc phải một lỗi khá nghiêm trọng khi không hoạt động đồng nhất trong hệ thống.

iOS 11 vẫn còn nhiều lỗi

Cụ thể, khi vuốt lên và tắt Bluetooth, mặc dù biểu tượng trên Control Center đã về trạng thái Off, nhưng bên trong giao diện Bluetooth ở Settings vẫn trạng thái On. Điều này cũng xảy ra tương tự khi tắt/bật Wi-Fi.

Đây được xem là lỗi tương đối khó chịu, bởi họ sẽ có cảm giác như bị đánh lừa khi "tắt mà không tắt". Không những thế, đây là những tính năng "ngốn" khá nhiều pin và khiến thiết bị cạn năng lượng sớm hơn so với bình thường.

Do đó, trước khi có bản cập nhật mới, người dùng nên đi vào Settings và tắt theo cách thủ công thay vì tắt nhanh trong Control Center.

Không thể gửi email bằng Outlook, Exchange và Office 365

Apple thừa nhận lỗi gửi mail trên iOS 11.

Không chỉ gặp lỗi với Control Center, việc gửi mail trên iOS 11 bằng Outlook, Exchange và Office 365 cũng khiến nhiều người khó chịu. Khi nhấn nút gửi đi, người dùng lập tức nhận được thông báo "Cannot Send Mail. The message was rejected by the server." (Không thể gửi thư. Thông điệp đã bị từ chối bởi máy chủ.)

Apple ngay sau đó đã lên tiếng thừa nhận lỗi và cho biết sẽ khắc phục vấn đề trong bản cập nhật tới. Trong khi đó, phía Microsoft khuyến cáo người dùng chuyển qua ứng dụng thư Outlook riêng trên iOS trong khi chờ đợi bản cập nhật.

Những lỗi khác

Trước đây, hình ảnh và video lưu trên iOS có định dạng JPEG và H.264, nhưng trên iOS 11 đã chuyển sang HEIF và HEVC. Dù định dạng mới cung cấp chất lượng tốt hơn ngay cả khi nén giúp tiết kiệm không gian bộ nhớ, nhưng người dùng sẽ gặp phải các vấn đề về tương thích với hình ảnh cũ.

Apple đã khuyến cáo người dùng không nên tiếp tục sử dụng ứng dụng 32-bit từ khi công bố các bản beta của iOS 11. Tuy vậy, hành động này chủ yếu hướng tới các nhà phát triển thay vì người dùng. Khi cập nhật, người dùng sẽ thấy thông báo thiết bị không tương thích với các ứng dụng này.

Tuy vậy, theo Arstechnica, đáng ra Apple nên có những cảnh báo thiết thực hơn, cũng như đưa ra lựa chọn thay thế khi nâng cấp. Hiện tại, trong iPhone, iPad nhiều người tồn tại không ít ứng dụng 32-bit và nó chỉ làm "nặng" máy thêm bởi không thể sử dụng được.

Ngay cả khi cập nhật iOS 11, người dùng cũng gặp phải các vấn đề về cài đặt. Trong một số trường hợp, thiết bị sẽ hiện thông báo ”Software Update Failed: An error occurred downloading iOS 11.” (Cập nhật phần mềm không thành công. Đã xảy ra lỗi khi tải xuống iOS 11). Trong trường hợp này, người dùng có thể chờ đợi một thời gian để cài lại hoặc nâng cấp qua iTunes.

Nhiều độc giả than phiền về iOS 11 sau khi cập nhật.

Trên VnExpress, nhiều độc giả cũng than phiền về hiệu năng của máy sau khi cập nhật. Một số trường hợp cho biết có tình trạng giật khi kích hoạt 3D Touch hoặc có độ trễ khi trở về màn hình chính bằng nút Home.

Ngoài ra, một số người còn gặp phải tình trạng thanh trạng thái (Status Bar) bị đảo màu. Giao diện người dùng trên iOS 11 cũng bị đánh giá là kém tinh tế hơn so với các phiên bản đời cũ.

Bảo Lâm