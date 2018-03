iPhone có bản sửa lỗi gõ chữ / Tỷ lệ người dùng iOS 11 thấp hơn các phiên bản trước / 5 lỗi phiền toái trên iOS 11 của Apple

Lỗi gợi ý sai từ trên iOS 11.

iOS 11 vừa xuất hiện thêm một lỗi mặc dù nhỏ nhưng gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Theo MacRumors, khi gõ "it", iPhone sẽ chuyển sang từ "I.T", còn nếu gõ "is" thì dòng chữ sẽ chuyển thành "I.S". Hầu như những phương pháp khắc phục đều không khả thi, kể cả việc khởi động lại hay thậm chí là khôi phục cài đặt gốc.

Theo một số chia sẻ trên Reddit, có hai cách để khắc phục tạm thời, đó là sửa cụm từ gợi ý thành "it" thay vì "I.T" và "is" thay vì "I.S" bằng cách vào Settings > General > Keyboard > Text Replacement. Cách thứ hai là vô hiệu hóa tính năng gợi ý từ, bằng cách vào Settings > General > Keyboard > AutoCorrect > Tắt. Cuối cùng là đợi bản cập nhật mới của Apple để sửa lỗi trên.

Trước đó, một số người dùng iPhone, iPad chạy iOS 11 cũng phát hiện thiết bị của mình nếu khi gõ "I" thì sẽ được gợi ý thành "A[?]". Bên cạnh đó, phiên bản này cũng "dốt toán" bất ngờ khi tính 1+2+3=24 thay vì 6. Trong hầu hết các trường hợp, Apple im lặng và sau đó tung bản cập nhật để khắc phục.

Lâm Anh