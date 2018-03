Khoảng 20h tối 15/9, mạng FPT bất ngờ gặp sự cố khiến một lượng lớn khách hàng tại khu vực miền Bắc không thể truy cập được mạng Internet và các dịch vụ liên quan. Một số khách hàng liên hệ với tổng đài của nhà mạng này cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng do ảnh hưởng của bão, mạng truyền hình và Internet của SCTV ở Hà Nội và một số khu vực miền Bắc đã bị mất tín hiệu.

Người dùng mạng Viettel cũng gặp tình trạng chập chờn. Vũ Anh (Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, anh hoàn toàn không vào được các trang web quốc tế, còn trang web trong nước thì tải khá lâu.

Đại diện FPT Telecom xác nhận, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào khu vực miền Trung, trục Internet Bắc Nam của đơn vị này đã gặp sự cố gián đoạn. Trong đó có nhiều trung tâm dữ liệu đặt ở miền Bắc nên gây khó khăn cho việc truy cập của người dùng. FPT sau đó đã khôi phục một số kênh truyền. Trước đó theo tình hình bão, nhà mạng này đã thông báo đến một số khách hàng doanh nghiệp, đơn vị để có phương án dự phòng.

Trên mạng, nhiều người tỏ rất bất ngờ nhưng hầu hết đều dự đoán được nguyên nhân gây ra do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

“Ban đầu tưởng chỉ khu vực nhà tôi gặp sự cố do bão, không ngờ dùng 3G lên mạng mới phát hiện nhiều người khác cũng gặp trường hợp tương tự”, anh Mạnh Huy ở Hà Nội chia sẻ.

“Tôi đã gọi hơn chục cuộc lên tổng đài 19006600 nhưng không liên lạc được”, anh Thọ ở Hưng Yên cho biết.

Tình trạng xảy ra tương tự với người dùng Internet trong TP HCM. Anh Đức Huy (quận Tân Bình) cho hay, ban đầu anh cứ nghĩ do quên chưa đóng tiền Internet mà bị đứt mạng, nhưng vào ebank để đóng tiền thì hệ thống báo gặp sự cố từ nhà cung cấp. Đến khi lên mạng xã hội mới hay không chỉ mình mà các gia đình khác cũng gặp tình trạng không vào được mạng.

Đến 23h cùng ngày, người dùng ở một số khu vực cho biết sự cố mạng đã được khắc phục.

Cột điện đổ kéo theo cáp viễn thông bị đứt ở Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, toàn bộ khu vực thị xã Kỳ Anh đã tê liệt viễn thông do cột truyền hình, cột sóng Viettel bị đổ gãy. Tháp truyền hình thị xã cao 100 mét, kiêm chức năng phát sóng viễn thông cũng bị gãy đổ vào 11 giờ trưa 15/9. Cũng trên địa bàn tỉnh, hầu hết các địa phương bị mất điện lưới.Theo thông tin ban đầu, cơn bão số 10 Doksuri đã gây ra thiệt hại khá nặng nề cho ngành thông tin truyền thông các tỉnh miền Trung như gãy cột truyền hình, cột viễn thông, đứt cáp, mất song di động, hỏng nhà trạm.

Một số trạm viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã bị hỏng do ngập nước, một số trạm không hoạt động được do mất điện. Sóng di động cũng đã bị mất trên diện rộng ở 4 khu vực Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và Đồng Hới. Mạng cáp viễn thông trong tỉnh cũng bị chia cắt do bị gãy đổ cột.

Tại Quảng Trị, VNPT bị đứt 5 tuyến cáp, Viettel bị đứt 5 tuyến cáp nhưng cả hai đơn vị đều có tuyến dự phòng nên không gây ảnh hưởng nhiều tới chất lượng dịch vụ viễn thông. Sau khi bão tan, thông tin liên lạc cả di động và Internet vẫn bình thường, mạng 3G thông suốt, chỉ có mạng 4G của Viettel ở các trạm vùng sâu, vùng xa bị hạ tải một chút. Một số bưu cục của Bưu điện tỉnh Quảng Trị cũng bị ngập nước.

Nhân viên viễn thông đang khắc phục sự cố tại miền Trung.

Đến sáng nay, FPT đã khắc phục xong sự cố này, các thuê bao Internet đã hoạt động trở lại bình thường. Internet của SCTV ở Hà Nội và một số khu vực miền Bắc đã được nối lại tín hiệu.

Trọng Công - Đình Nam