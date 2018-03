Tưởng rằng Noel năm nay của Tràm sẽ trôi qua trong tĩnh lặng với nỗi nhớ nhà da diết, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nhóm bạn cùng chiếc TV thông minh đã giúp cô nàng có một đêm Giáng sinh khó quên. Ở "Ngôi nhà chung", tên gọi thân thương mà Hương Tràm đặt cho nơi lưu trú của mình trong suốt thời gian thi tài ca hát tại Sài Gòn, cô nàng và một số các thí sinh cùng đội Thu Minh như Phương Linh, hay khác đội như Trang Ốc, Thùy Linh… đã hợp thành một nhóm bạn rất thân thiết.

Được bạn bè bất ngờ đến thăm, Hương Tràm rất hạnh phúc trong đêm Noel xa nhà.

Dù Phương Linh, Trang Ốc hay Thùy Linh vừa phải dừng chân trong các tập gần đây và không còn ở tại ngôi nhà chung nhưng giữa họ vẫn có một tình cảm gắn bó. Vì vậy sự xuất hiện của Phương Linh, Trang Ốc và Thùy Linh cùng một vài bạn bè vào đêm Giáng sinh đã khiến Hương Tràm thật sự bất ngờ và xúc động.

Đêm Giáng Sinh vui vẻ của các bạn trẻ.

Sau buổi tiệc tùng với rất nhiều bánh, trái, nước ngọt, cả nhóm quyết định tìm một địa điểm karaoke để có một đêm "hát với nhau" thật tưng bừng. Tuy nhiên để tìm được một nơi hát karaoke lý tưởng vào ngày lễ hội này chẳng khác nào "mò kim đáy bể" bởi chỗ nào cũng chật kín khách. Hơn ai cũng ngại ra đường vì sợ phải chen chúc, hít khói bụi giữa "biển người" chen nhau đi chơi lễ.

Hương Tràm và Phương Linh tái hiện lại vòng Đối đầu của Giọng hát Việt.

Chợt nhớ chiếc Samsung Smart TV trong phòng khách có ứng dụng Cloud Karaoke cho phép thoải mái ca hát mà không cần phải có đầu Karaoke đi kèm. Thế là Hương Tràm quyết định tổ chức tiết mục hát karaoke ngay tại nhà. Cả nhóm đã chẳng phải đi đâu xa mà vẫn hát thỏa thích tại nhà với list 7.380 bài hát. Hình ảnh chất lượng HD rõ nét được thể hiện trên Samsung Smart TV cùng giao diện trực quan dễ sử dụng cũng khiến mọi người "sung" hơn. Ứng dụng còn có cả phần chấm điểm chuyên nghiệp để cả nhóm sẵn sàng thi thố. Việc chọn bài hát không quá rắc rối khi có riêng một thư mục tập hợp khá đầy đủ những bài hát quen thuộc dành cho chủ đề Noel. Hương Tràm và nhóm bạn dễ dàng lựa chọn và hát vang những ca khúc vốn rất được yêu thích khắp mọi nơi như Silent Night, We wish you a Merry Christmast…

Hương Tràm đơn ca với Cloud Karaoke trên Samsung Smart TV.

Hát hò thỏa sức, Hương Tràm còn bày trò "vọc" các ứng dụng trên Smart TV. Cả nhóm rất ngạc nhiên với số lượng ứng dụng trên Samsung Apps Store dành cho Smart TV lên đến hơn 1.600 ứng dụng, trong đó có 30 ứng dụng thuần Việt. Một trong những ứng dụng giải trí thuần Việt mới nhất, chỉ có trên Samsung Smart TV được nhóm bạn biểu quyết bổ sung vào chương trình giải trí đón Giáng sinh là GoFilm. Kho phim khổng lồ này có đến 5.000 tập phim với tổng thời lượng hơn 3.300 giờ. Không chỉ tha hồ khám phá những bộ phim HD 100% có bản quyền, Hương Tràm và bạn bè còn thưởng thức hoàn toàn miễn phí những chương trình truyền hình mới nhất, những clip ca nhạc hàng đầu…

GoFilm với hàng nghìn tập phim HD đã cho Hương Tràm một đêm Giáng sinh rộn rã bên bạn bè.

Với Hương Tràm, mùa Giáng sinh năm nay thật sự trọn vẹn với đầy đủ những vật bày trí lung linh, đồ ăn "đúng điệu", được ca hát tưng bừng, xem phim vui vẻ… "Nhưng trên hết, sự quan tâm của bạn bè chính là điều khiến mình cảm kích trong những ngày xa nhà để tham gia Giọng hát Việt. Không chỉ là một buổi liên hoan tưng bừng mà đêm Noel còn giúp Hương Tràm cảm thấy mạnh mẽ hơn và tự tin chiến đấu cho những đêm thi sắp tới", cô nàng vui vẻ chia sẻ. Với nội lực mạnh mẽ và tinh thần sảng khoái, Hương Tràm sẽ thêm tự tin chinh phục khán giả ở đêm liveshow vào ngày 30/12 sắp tới.

Minh Trí