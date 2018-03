Camera của HTC One dành cho mạng xã hội / One mở màn cho cuộc lột xác của HTC / HTC One đọ chụp ảnh thiếu sáng với Lumia 920

Đại diện của HTC từng tuyên bố họ sẽ không tung ra bất cứ thiết bị mang thương hiệu One nào khác trong năm 2013, biến smartphone vừa được công bố ngày 19/2 thành thiết bị "được ăn cả, ngã về không" của hãng này.

HTC One.

Dù chỉ trình làng duy nhất một smartphone chủ lực của năm, Phil Roberson, Phụ trách HTC Anh và Ireland, cho hay một số điện thoại nhất định sẽ được lựa chọn để nâng cấp lên giao diện mới Sense 5 còn công nghệ chụp ảnh ultrapixel cũng sẽ được triển khai cho nhiều dòng máy, dù ultrapixel chỉ hoạt động với chip riêng".

"Năm 2012, HTC One V (điện thoại giá rẻ) có cùng vi xử lý ảnh với One X (điện thoại cao cấp), do đó khả năng đưa công nghệ ảnh mới vào dòng thấp hơn là hoàn toàn có thể", Roberson giải thích.

Cuộc đua megapixel trên điện thoại diễn ra từ khi "chiếc alo" bắt đầu được trang bị khả năng chụp ảnh. Tuy nhiên, số "chấm" nhiều không đồng nghĩa với chất lượng ảnh sẽ cao. Chưa kể, diện tích điểm ảnh trên cảm biến camera trong smartphone hiện nay lại nhỏ, khiến khả năng thu sáng không tốt. Ngược lại, cảm biến trên One chỉ có 4 megapixel nên kích cỡ mỗi điểm ảnh lại to hơn nhiều. Chuyên gia Symon Whitehor của HTC ví von điều này giống như việc hứng nước. Các camera khác sử dụng nhiều cốc nhỏ để hứng còn HTC One dùng một chiếc thùng to nên hiệu quả hơn.

Nhiều hãng đang cố tăng số chấm (pixel) trên camera điện thoại, trong khi kích thước mỗi pixel lại nhỏ, còn HTC chọn giảm số chấm để tăng diện tích pixel, giúp thu sáng nhiều hơn khi chụp ảnh.

Châu An