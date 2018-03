Slogan mới của HTC. Ảnh: Techphone.

Theo Benjamin Ho, Giám đốc phụ trách marketing của HTC, slogan mới của hãng sẽ là "Bold, Authentic, and Playful" (Táo bạo, tin cậy và vui tươi). Ông Ho cho biết HTC sẽ đưa ra chiến dịch marketing chủ động hơn bởi từ trước tới nay hãng có rất nhiều sáng tạo nhưng "khoe chưa đủ" để mọi người biết tới.

Năm 2013, ngân sách dành cho marketing trực tuyến của HTC sẽ tăng lên 250% so với năm ngoái. Trong khi đó, số tiền mà hãng Đài Loan này bỏ ra cho marketing truyền thống dự kiến cũng sẽ tăng 100% so với 2012.

GSM Arena cho biết, gần đây HTC cạnh tranh ngày một tích cực hơn trong các chiến dịch marketing. Họ không chỉ cho người quảng cáo mẫu smartphone mới nhất của mình là HTC One ngay trước sự kiện trình làng Galaxy S4 mà còn trực tiếp mỉa mai sản phẩm của đối thủ là "thất bại lớn nhất tiếp theo" trên tài khoản Twitter của mình. Thậm chí, ngay cả khi Samsung bóng gió so sánh S4 tốt hơn HTC One trên mạng xã hội này, HTC cũng đối đáp đáo để không kém. Trước đó, hãng sản xuất Đài Loan thường "lờ" khi đối thủ so sánh với sản phẩm của mình.

Thanh Tùng