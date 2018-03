"Trong suốt một năm qua, HTC và Beats đã hợp tác thành công và tạo ra những sản phẩm có chất lượng âm thanh vượt trội, tiêu biểu có dòng smartphone One. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong một chiến dịch marketing toàn cầu vào cuối năm nay", phát ngôn viên của HTC nói.

HTC One X được bán kèm tai nghe Beats. Ảnh: Soyacincau.

Hồi tháng 8 năm ngoái, HTC đã bỏ số tiền khoảng 309 triệu USD để sở hữu 51% cổ phần tập đoàn điện tử Beats Electronics nhằm tập trung thiết kế hệ thống âm thanh chất lượng cao cho điện thoại thế hệ mới. Các smartphone được trang bị âm thanh Beats tiêu biểu có Sensation XE, Sensation XL, One X, One S hay One V...

Việc bán bớt đi 25% cổ phần đồng nghĩa với việc HTC chỉ còn nắm giữ 26% nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất.

Nguyễn Hùng