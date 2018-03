Những dấu mốc của công nghệ tái chế hộp mực in "khép kín" - Hơn 1 tỷ hộp mực in HP mới đã được sản xuất sử dụng nhựa tái chế theo công nghệ "khép kín" RPET kể từ khi hộp mực in đầu tiên trong chương trình được sản xuất vào năm 2005. - Năm 2009, HP mở rộng giải pháp nhựa "khép kín" cho các loại chất dẻo polypropylene. Kể từ khi bắt đầu quy trình, 20 triệu hộp mực đã được sản xuất sử dụng nhựa từ quy trình polypropylene "khép kín". - Năm 2010, HP và Lavergne đã đồng phát triển máy tháo dỡ hộp mực in đầu tiên trong ngành cho phép tách riêng các thành phần nhựa, xốp, mực và kim loại của các hộp mực cũ hiệu quả hơn và giúp tái sử dụng nhiều hơn các cấu kiện của hộp mực. - Hộp mực in HP được thiết kế sử dụng tới 70% nguyên liệu tái chế và vẫn đáp ứng những yêu cầu về chất lượng và độ tin cậy. - Khách hàng và HP đã tận dụng khoảng 1,3 tỷ chai nhựa và hơn 210 triệu hộp mực in thay vì bỏ ngoài bãi rác. Năm 2010, HP đã sử dụng 6.000 tấn nhựa tái chế từ các loại chai nhựa và hộp mực in để sản xuất ra các hộp mực mới. Điều này đồng nghĩa với việc giữ cho 340 xe container chứa đầy nhựa không bị chở ra ngoài bãi rác.