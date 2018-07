Trong một thông báo hồi đầu tháng 6, Yahoo cho biết sẽ đóng cửa từ ngày 17/7. Sau thời gian này, người dùng sẽ không thể đăng nhập vào Messenger ngay cả khi vẫn còn ứng dụng. Người dùng sẽ có sáu tháng để lưu trữ lịch sử trò chuyện Yahoo Messenger bằng cách vào website của Yahoo, đăng nhập và tải thông tin sao lưu về thiết bị cá nhân.

Yahoo Messenger sẽ chính thức ngừng hoạt động trong hôm nay, 17/7.

Khi truy cập vào Messenger trên nền web, vẫn sẽ có thông báo màu đỏ "Yahoo Messenger will no longer be supported after July 17, 2018" (Yahoo Messenger sẽ không còn được hỗ trợ sau ngày 17/7/2018) nhưng Yahoo sẽ ngừng dịch vụ trong ngày hôm nay. Trong một số trường hợp, website sẽ chuyển hướng "mời" sử dụng Squirrel - ứng dụng trò chuyện nhóm ra mắt đầu tháng 5/2018 của Yahoo.

Cách lưu lại các đoạn chat trên Yahoo Messenger

Trên mạng xã hội, nhiều người đã nói lời tạm biệt với ứng dụng nhắn tin từng "làm mưa làm gió" một thời này. "Chỉ có những đứa trẻ sinh ra những năm 90 mới biết Yahoo Messenger. Ai sinh ra sau năm 2000 sẽ không bao giờ biết được tin nhắn Yahoo thú vị và thú vị như thế nào. Nó đã gắn liền với tôi những kỷ niệm quý giá. Rất tiếc khi chia tay bạn, Yahoo Messenger. Tạm biệt", tài khoản Twitter Nadeem Gaur chia sẻ. "Đừng 'giết' Yahoo Messenger, làm ơn. Tôi còn rất nhiều kỷ niệm trong đó", Rohan Bhambhani nói.

Một số người từng dùng Yahoo Messenger bày tỏ sự tiếc nuối trên Twitter.

Được phát hành vào 1998 với tên gọi Yahoo! Pager, dịch vụ nhắn tin này sau đó được đổi thành Yahoo! Messenger và giữ tên đó đến nay. Ứng dụng một thời được yêu thích tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Có báo cáo nói Yahoo! Messenger đã vượt mốc 120 triệu người dùng trong 2009.

Là một trong những dịch vụ nhắn tin tức thời ra đời sớm nhưng sức hấp dẫn của nó đã giảm đi khi ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Phiên bản Messenger dành cho máy tính đã ngừng hoạt động vào giữa 2016, chỉ còn lại bản cho iOS, Android hay thông qua trình duyệt web, trước khi tất cả bị ngừng dịch vụ hoàn toàn vào hôm nay

Bảo Lâm