Warner Bros muốn làm phim về triệu phú John McAfee. Ảnh: Empireonline.

Vào tháng 12 năm ngoái, một hãng phim khác là Future Media của Mỹ cũng từng tuyên bố họ sở hữu độc quyền nôi dung về chuyện đời của John McAfee và sẽ biến nó thành một bộ phim có tựa đề là Running in the Background: The True Story of John McAfee. Đại diện của Future Media còn cho biết họ sẽ bán quyền sử dụng nội dung câu chuyện này cho những người khác để viết sách, làm phim cũng như các mục đích khác.

Trước đó, McAfee từng bị nghi giết hàng xóm bằng súng. Mặc dù không giết người nhưng triệu phú này vẫn tìm cách lẩn trốn khắp nơi vì sợ bị ám sát. Triệu phú diệt virus thậm chí còn trốn cả sang Guatemala nhưng sau đó đã bị bắt vì tội nhập cảnh trái phép và phải quay về Mỹ. Trong suốt quá trình ẩn náu, ông vẫn không quên viết blog.

Gần đây, ông cũng bị dính líu vào một số vụ lùm xùm về việc khiến cho laptop của các quan chức vùng Belize (Mỹ) bị "dính" spyware.

