Chia ly - quy luật hợp tan / Miami Vice - quy tụ toàn 'sao' / Trôi giạt - cuộc đấu tranh sinh tồn

Poster của phim.

Nhận được lá thư thỉnh cầu đến đảo Summers để truy tìm tung tích của một bé gái Rowan, con của người yêu cũ bị mất tích, viên cảnh sát Edward (Nicolas Cage nhập vai) một mình dấn thân vào một thế giới hoang sơ, bí hiểm và cách biệt với thế giới hiện đại.

Càng đi sâu vào hòn đảo, anh càng như lạc vào một mê cung với quang cảnh âm u, sự đón tiếp lạnh nhạt, những nguy hiểm rình rập và các phong tục cổ xưa chẳng hạn các buổi tế thần, cầu mùa rùng rợn đầy ám ảnh. Còn chưa hết hoài nghi về sự tồn tại hay không của Rowan, anh phát hiện ra một chế độ mẫu quyền hà khắc hiện hữu.

Những người phụ nữ ở đây gia trưởng đến tàn nhẫn và sùng đạo tới mức lạnh lùng, phái mày râu thì chỉ như những cái bóng mờ nhạt câm lặng, còn trẻ em dường như không biết khóc. Sự sợ hãi của Edward lên đến tột cùng khi anh hiểu rằng, không phải Rowan mà là tính mạng chính anh đang bị đe dọa.

Trong năm 2004, The Wicker man bản gốc (sản xuất năm 1973) được tạp chí Total Film xếp vào vị trí thứ 7 trong top 10 phim kinh dị nhất mọi thời đại. Phiên bản làm lại năm nay không hoàn toàn dập khuôn kịch bản gốc mà có khá nhiều sai khác. Toàn bộ bối cảnh của phim được chuyển từ Anh sang Mỹ. Cộng đồng cư dân trong phim gốc của đạo diễn Robin Hardy là nam giới thống trị cũng được chuyển sang chế độ mẫu quyền, nơi phụ nữ nắm hết quyền sinh sát và nam giới hoàn toàn phải phục tùng.

Càng tìm Rowan càng bế tắc và căng thẳng.

Nam diễn viên chính, Nicolas Cage thú nhận "Hình nhân liễu gai rùng rợn và gây ám ảnh". Mặc dù có nhiều lời khen chê, nhiều nhà bình luận nhận xét bản 2006 được cải biên hợp thời hơn, lồng ghép ăn nhập và không đi theo lối doạ khán giả một cách nhạt nhẽo vô bổ.

Hình tượng loài ong được sử dụng triệt để, biến chúng trở thành một loài động vật đáng sợ. Ong cũng có thể giết người dưới muôn vàn hình thức ghê rợn khác nhau. Còn cách hành xử của những phụ nữ xinh đẹp "không tim" của đảo kỳ quái khiến người ta liên tưởng đến "luật rừng" mà con ong chúa dùng để đối đãi với những con ong đực.

Buổi tế thần rùng rợn.

Nicolas Cage bắt đầu sự nghiệp đóng phim từ năm 1982, với vai nhỏ trong Fast Times at Ridgemont High, nhưng thực sự nổi danh từ sau Raising Arizona (đóng với Frances McDormand) và Moonstruck (đóng với Cher). Anh từng đoạt giải Oscar với phim Leaving Las Vegas (1995) và được đề cử giải này với phim Adaptation (2003). Cuối thập kỷ 90 anh bước chân sang thể loại phim hành động hốt bạc với hàng loạt phim như: The Rock (1996, với Sean Connery), Con Air (1997, với Ving Rhames), Face/Off (1997, với John Travolta) và Gone in Sixty Seconds (2000, với Angelina Jolie). Cage từng phải đổi nghệ danh để thoát khỏi cái bóng của người chú, vốn là nhà làm phim danh tiếng Francis Ford Coppola, để tự khẳng định mình .

Mặc dù nói là bối cảnh ở Mỹ, nhưng phim được quay hoàn toàn ở Vancouver, Canada chứ không có cảnh nào ở Mỹ cả. Hình nhân liễu gai đang được trình chiếu tại các rạp ở Hà Nội (Dân Chủ, Rạp Sinh viên, TT CP Quốc gia, Ngọc Khánh và rạp Tháng 8), từ ngày 13/10.

Sam Thái