Theo Bloomberg, nhân vật mới nhất xin nghỉ việc tại HTC là Giám đốc điều hành Matthew Costello sau gần 3 năm gắn bó. Trước đó, giới phân tích cũng tỏ ra nghi ngại cho tương lai HTC trước sự ra đi vào cuối tháng 5 của một số tên tuổi quan trọng là Giám đốc sản phẩm Kouji Kodera, CEO khu vực châu Á Lennard Hoornik và Trưởng bộ phận dịch vụ số toàn cầu Elizabeth Griffin.

Trong số này, Kodera là người chịu trách nhiệm về chiến lược sản phẩm tổng thể của HTC, do đó quyết định ra đi của ông được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mẫu smartphone mang tính bước ngoặt cho HTC là One.

One nhận được sự ủng hộ đáng kể từ người tiêu dùng, nhưng không đủ giữ chân các nhân vật quan trọng tại HTC.

Còn nếu tính rộng khoảng 3 tháng qua, công ty Đài Loan cũng phải chia tay bốn người khác là Jascon Gordon, Phó chủ tịch phụ trách mảng truyền thông toàn cầu, Rebecca Rowland, quản lý tiếp thị chuỗi bán lẻ, John Starkweather, Giám đốc truyền thông số và Eric Lin, quản lý chiến lược sản phẩm. (Starkweather yên vị tại AT&T còn Lin và Rowland tới Microsoft làm việc).

Chia sẻ với The Verge, một nguồn tin nội bộ đã dùng từ "utter freefall" (rơi tự do hoàn toàn) để mô tả tình cảnh của HTC hiện tại.

Một lời chia tay trên Twitter của Eric Lin.

Đáng tiếc, "cuộc di cư" này diễn ra khi HTC ghi nhận quý tốt đẹp nhất kể từ tháng 6/2012 của họ. Theo The Next Web, công ty này đã đạt doanh thu tính riêng trong tháng 5 là 976 triệu USD, cao hơn tháng trước đó 300 triệu USD, phần lớn nhờ việc điện thoại One được phân phối toàn cầu giữa tháng 4. Tuy vậy, con số này vẫn giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy One mang lại tín hiệu tốt nhưng chưa phải là sản phẩm giúp vực dậy HTC.

Tổng giám đốc HTC Peter Chou từng tuyên bố ông cũng sẽ từ chức nếu One thất bại. Smartphone này đến nay đã chứng tỏ được sự thành công với hơn 5 triệu máy được tiêu thụ trên toàn cầu.

Châu An