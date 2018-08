Nhu cầu về in ấn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng tăng với yêu cầu cao hơn trước. Để đảm bảo chất lượng của bản in, bên cạnh việc lựa chọn loại máy in phù hợp, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến khâu lựa chọn mực in.

Công việc in ấn là hoạt động phổ biến hằng ngày của doanh nghiệp.

Mực in chất lượng tốt là khi bản in phải sắc nét, bền màu, không bị lỗi mờ, nhòe hay sai lệch, biến dạng chữ. Bên cạnh đó, mực in phải đảm bảo máy in hoạt động ổn định, an toàn, không xảy ra hỏng hóc do mực in rò rỉ, hỏng đầu phun...

HP là một trong những đơn vị lâu năm trong ngành in ấn, chuyên sản xuất các loại máy in tốc độ cao và sản phẩm in. Theo đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Quốc Tín, HP hiện sở hữu công nghệ mực in hiện đại theo quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo yếu tố về chất lượng và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Theo đó, quá trình sản xuất mực in của hãng được đảm bảo từ khâu kiểm nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe, môi trường, giúp giảm thiểu ảnh hưởng độc hại. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tránh những thiệt hại không đáng có từ mực in giá rẻ hay mực in giả mạo.

Công nghệ mực in laser thông minh

Theo tính toán của HP, 70% chất lượng in được quyết định bởi hộp mực. Mỗi trang giấy in ra đều trải qua 7 quy trình tách biệt, mỗi quy trình được thực hiện bởi một tập hợp các thành phần chức năng riêng.

Công nghệ mực in laser của HP có nhiều thành phần phức tạp, đảm bảo các yếu tố về tốc độ và chất lượng khi in.

Theo nhà sản xuất, mực in laser HP có khả năng tan chảy và khô cực nhanh, giữ cho bản in ở chất lượng tốt nhất. Hộp mực in laser của HP được thiết kế phù hợp với máy in, tốc độ in, nhiệt độ làm khô mực in và cỡ giấy. Khi in, các chùm tia laser bật tắt liên tục (tốc độ hàng nghìn lần mỗi giây), sẽ tạo ra hình ảnh gồm hàng nghìn các điểm ảnh thành phần trên bề mặt trục quay. Sau đó, các phân tử mực sẽ được bơm đều vào các điểm ảnh này, giấy sẽ chạy qua trục quay. Hình ảnh trên giấy được tạo ra và làm khô ngay lập tức ở nhiệt độ sấy cực cao.

Để tăng hiệu năng và hiệu suất vượt trội cho máy in laser màu, HP đã sáng tạo ra công nghệ Jet Intelligence với hệ thống ống mực mới có cấu trúc 3 lớp có tên là ColorSphere 3 Toner System, cho phép in nhiều hơn, nhanh hơn, chất lượng tốt hơn nhưng lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Đại diện HP chia sẻ, công nghệ này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn. Jet Intelligence cũng hỗ trợ việc sản xuất những chiếc máy in LaserJet nhanh và nhỏ gọn.

Công nghệ mực in phun công nghệ cao

HP đã nghiên cứu và thử nghiệm hàng nghìn mẫu trước khi ra mắt hộp mực in phun chất lượng cao. Hãng này cho hay, mỗi hộp mực in phun HP có thể tạo ra gần 73 triệu màu khác nhau, chất lượng bản in có thể lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Mỗi hộp mực in phun HP có thể tạo ra gần 73 triệu màu khác nhau.

Trong hộp mực in phun là hàng trăm nghìn đầu phun mực kích cỡ siêu nhỏ chỉ bằng 1/3 sợi tóc. Các đầu phun này có thể bắn ra hàng trăm triệu hạt mực mỗi giây ở tốc độ cao, chính xác, giúp tối ưu chất lượng bản in.

HP sử dụng công nghệ PageWide cho các dòng máy in phun tiên tiến, cho tốc độ in "thần tốc" 70 trang/phút. Theo hãng, với công nghệ này, chi phí cho một trang in màu có thể giảm tới 50%.

Việc sử dụng đầu in cố định giúp cho máy in phun hoạt động tốt và bền bỉ hơn. Máy in sử dụng công nghệ PageWide cho tốc độ in nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, điện năng tiêu thụ và thân thiện với môi trường hơn.

Ông Diệp Quang Thanh, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Quốc Tín chỉ ra thực trạng, nhiều doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn mực in giá thành thấp nhưng kém chất lượng vì muốn tiết kiệm chi phí, gây thiệt hại và giảm năng suất của doanh nghiệp.

Ông chia sẻ: "Với 18 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị văn phòng và công nghệ thông tin, HP mong muốn đem đến các sản phẩm máy in, PC, laptop chất lượng cao và các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp".

Để tìm hiểu thêm chi tiết sản phẩm, liên hệ: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học Quốc Tín Địa chỉ: 281 Võ Văn Tần. P.5, Q3.HCM Số điện thoại: 38181549 Email: thanh_qtcom@yahoo.com.vn

Phạm Vân