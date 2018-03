Số ảnh triển lãm được phục dựng và in ra trong 3 ngày liên tục bằng máy HP DesignJet Z2100 trên khổ giấy lớn 0,5 m x 0,7 m và 0,8 m x 1,2 m, với hệ thống mực in 8 màu. Ông Irving Oh, Tổng giám đốc Nhóm giải pháp hình ảnh và in ấn của HP Việt Nam, cho biết ban tổ chức đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội thực hiện các sự kiện tương tự. Triển lãm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn đầu thế kỷ 20” dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20/10 đến 30/10/2007.