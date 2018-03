Tại Hội nghị lập trình viên Google I/O năm ngoái, Google từng đề cập đến giải pháp cho phép người dùng có thể dùng thử phần mềm trước khi quyết định tải về gọi là Instant Apps. Tuy nhiên, phải hơn một năm sau, công ty tìm kiếm Mỹ mới đưa nó lên cửa hàng Play.

Người dùng có thể dùng thử ứng dụng trước khi tải trên cửa hàng Play.

Cụ thể, khi truy cập đến mục "App to Try Now", những ứng dụng có trong danh sách sẽ cho phép người dùng xem trước một số tính năng. Nếu hài lòng, bạn có thể tải về ngay phiên bản đầy đủ để sử dụng. Ngược lại, bạn có thể tắt đi và tất nhiên phần mềm đó không cài vào thiết bị.

Hiện tại, tính năng xem trước chỉ áp dụng cho 8 ứng dụng đầu tiên, gồm BuzzFeed, NYTimes Crosswords, Red Bull TV, Skyscanner... nhưng sẽ sớm xuất hiện trên các sản phẩm khác thời gian tới. Theo Android Central, việc triển khai khá chậm đến đội ngũ các nhà phát triển (từ tháng 5/2017) là nguyên nhân khiến Instant Apps hỗ trợ ít ứng dụng như vậy.

Theo Tech Insider, giải pháp xem trước của Google hứa hẹn sẽ phát triển hơn trong tương lai, cung cấp cho người dùng tùy chọn linh hoạt thay vì buộc phải tải về như hiện nay. Việc tải về các ứng dụng nhưng không dùng không chỉ gây phiền phức vì phải xóa đi, mà còn khiến máy "nặng" hơn do các tập tin rác còn lại sau khi gỡ cài đặt.

Bảo Lâm