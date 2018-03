Google không tiết lộ nội dung sự kiện mà chỉ nói có liên quan tới hệ điều hành Android. Tuy nhiên, thông tin về mẫu Nexus do LG sản xuất bị phát tán dồn dập tuần qua khiến người ta tin rằng smartphone này sẽ được công bố đầu tuần sau.

Lễ ra mắt Windows Phone 8 diễn ra cùng ngày.

Như vậy, cả Google và Microsoft sẽ cùng tổ chức sự kiện vào 10h sáng ngày 29/10. Tuy nhiên, do chênh lệch múi giờ, lễ công bố của Google tại New York sẽ sớm 3 tiếng so với buổi ra mắt nền tảng Windows Phone 8 của Microsoft ở San Francisco (Mỹ).